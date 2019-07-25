Закатила вечеринку: Слава Каминская рассказала, как бурно отгуляла день рождения



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Слава Каминская на своем дне рождения Фото: JetSetter

Певица похвасталась деталями своего праздником

На днях солистка группы «НеАнгелы» и разведенная женщина Слава Каминская отметила свой день рождения. Невероятно, но на следующий день после торжества певица приехала на съемки нового шоу. По секрету, артистка рассказала о том, как отгуляла 35-летие.

«Я закатила классную вечеринку, о которой давно мечтала, но никак не находила возможности устроить. В этом году решила, что хватит откладывать свои желания на потом, надо воплощать их в жизнь здесь и сейчас (что и вам настоятельно советую)! Собрались любимые люди, мои дети, мои друзья, близкие и родные. Весь вечер звучала музыка (спасибо группе Kazka, Евгению Хмаре), распивались вкусные напитки, танцевались танцы. Это был идеальный вечер, вспоминая который я все время улыбаюсь», - призналась артистка на съемках шоу Нового канала «Шалена зірка»