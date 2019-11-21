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    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)

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    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    instagram.com/ekaterinakukhar_official

    График украинской прима-балерины расписан по часам: поздние прямые эфиры, балетные премьеры в разных городах Украины, интервью и фотосъемки

    На своей страничке в сети instagram Екатерина опубликовала фото за рульом авто.

    «Кому же загадать больше часов в сутках?» - с иронией отмечает Кухар.

    Далее прима-балерина перечислила «вершину айсберга» своих задач. И призналась, что в последнее время садится в машину после работу в час ночи.

    «Последние два дня обращаю внимание на одну забавную штуку... Я заканчиваю работу, сажусь в машину и вижу на часах — 01:00. И так два дня подряд. В воскресенье — Танцы со звездами 2019. В понедельник — Житомир, в рамках всеукраинского тура с балетом «Кармен-Сюита», а уже завтра — Запорожье», - рассказывает Кухар.

    По словам прима-балерины, иногда ей хочется остановиться и улететь на отдых. Но, как говорят, «покой нам только сниться».

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    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)
    Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)

    «Иногда хочется нажать на кнопку #stop. Собрать чемодан, забрать своего мужа и улететь ближайшим рейсом в теплые края. Но впереди еще столько прекрасных дней, выступлений, мероприятий и декабрьского волшебства, что оставлю, пожалуй, эту затею на другую жизнь», - подытожила танцовщица.

    знаменитости фотография Танцы со звездами Екатерина Кухар Запорожье Instagram время
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