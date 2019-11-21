Екатерина Кухар пожаловалась на бешеный график (фото)

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instagram.com/ekaterinakukhar_official

График украинской прима-балерины расписан по часам: поздние прямые эфиры, балетные премьеры в разных городах Украины, интервью и фотосъемки

На своей страничке в сети instagram Екатерина опубликовала фото за рульом авто.

«Кому же загадать больше часов в сутках?» - с иронией отмечает Кухар.

Далее прима-балерина перечислила «вершину айсберга» своих задач. И призналась, что в последнее время садится в машину после работу в час ночи.

«Последние два дня обращаю внимание на одну забавную штуку... Я заканчиваю работу, сажусь в машину и вижу на часах — 01:00. И так два дня подряд. В воскресенье — Танцы со звездами 2019. В понедельник — Житомир, в рамках всеукраинского тура с балетом «Кармен-Сюита», а уже завтра — Запорожье», - рассказывает Кухар.

По словам прима-балерины, иногда ей хочется остановиться и улететь на отдых. Но, как говорят, «покой нам только сниться».

«Иногда хочется нажать на кнопку #stop. Собрать чемодан, забрать своего мужа и улететь ближайшим рейсом в теплые края. Но впереди еще столько прекрасных дней, выступлений, мероприятий и декабрьского волшебства, что оставлю, пожалуй, эту затею на другую жизнь», - подытожила танцовщица.