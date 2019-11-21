Рианна подразнила мужчин слишком откровенными фото в бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2014 году Инстаграм уже блокировал аккаунт Рианны из-за размещения откровенных фотографий instagram.com/badgalriri/

Певица увлеклась публикацией откровенных снимков

Американская поп-звезда Рианна продолжает дразнить подписчиков пикантными снимками, демонстрируя пышные формы. На днях Рианна показала поклонникам серию фотографий из бассейна. Певица позировала в голубой воде, одетая в бикини и зеленую накидку. Глаза Рианна скрыла за темными очками.

Публикацию она посвятила линии одежды и аксессуаров Fenty. Поклонники оценили пост Рианны: «Любимая девочка», «Крутая», «Влюбился в тебя, ведьмочка», «Королева!» – пишут в комментариях певицы пользователи.