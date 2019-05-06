Жена нардепа Лещенко украсила обложку итальянского Vogue



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instagram / nastia.dj

Звезда порадовала поклонников новыми фото

Украинская диджейка Анастасия Топольская, более известная в мире шоу-бизнеса как Dj Nastia появилась на страницах итальянского Vogue.

Несколько фотографий с съемки для глянца жена депутата Сергея Лещенко выложила в своем Instagram.

Стоит отметить, что Анастасия позировала в нарядах от топовых украинских дизайнеров - Ивана Фролова и Светланы Бевзы.

Напомним, Топольская - основательница лейбла Propaganda. Называет себя широкоформатным музыкантом и играет в таких стилях, как драм-энд-бэйс, минимал, хаус, техно, дип-хаус, трип-хоп и джаз. 9 сентября 2017 года вышла замуж за Сергея Лещенко. Воспитывает дочь от первого брака.