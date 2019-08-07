  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Жених Дженнифер Лопес показал нежное фото с двумя дочерьми

    • Розсилка
    <p>Алекс Родригес с дочерьми</p> <p>instagram.com/arod/</p> - Жених Дженнифер Лопес показал нежное фото с двумя дочерьми

    Алекс Родригес с дочерьми

    instagram.com/arod/

    instagram.com/arod/

    44-летнему бейсболисту после распада первого брака удалось сохранить теплые отношения со своими детьми

    У жениха 50-летней актрисы и певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса есть две наследницы от бывшей супруги Синтии Скертис. Девочки живут с матерью, но часто видятся с отцом. Одну из таких встреч бойфренд американской поп-дивы показал поклонникам. Он поделился трогательным снимком с 14-летней Наташей и 11-летней Эллой.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Жених Дженнифер Лопес показал нежное фото с двумя дочерьми
    Жених Дженнифер Лопес показал нежное фото с двумя дочерьми
    Жених Дженнифер Лопес показал нежное фото с двумя дочерьми
    Жених Дженнифер Лопес показал нежное фото с двумя дочерьми
    Жених Дженнифер Лопес показал нежное фото с двумя дочерьми
    Жених Дженнифер Лопес показал нежное фото с двумя дочерьми
    Жених Дженнифер Лопес показал нежное фото с двумя дочерьми

    Алекс позировал в строгом черном костюме с галстуком. Его дочери выбрали нарядные платья. Родригес выглядел радостным, как и его дочери. Младшая Элла сделала перед камерой популярный жест – «козу», что в поп-культуре подразумевает символ единства.

     Читайте также: Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини

     

    Дженнифер Лопес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ