Жених Дженнифер Лопес показал нежное фото с двумя дочерьми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алекс Родригес с дочерьми instagram.com/arod/ instagram.com/arod/

44-летнему бейсболисту после распада первого брака удалось сохранить теплые отношения со своими детьми

У жениха 50-летней актрисы и певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса есть две наследницы от бывшей супруги Синтии Скертис. Девочки живут с матерью, но часто видятся с отцом. Одну из таких встреч бойфренд американской поп-дивы показал поклонникам. Он поделился трогательным снимком с 14-летней Наташей и 11-летней Эллой.

Алекс позировал в строгом черном костюме с галстуком. Его дочери выбрали нарядные платья. Родригес выглядел радостным, как и его дочери. Младшая Элла сделала перед камерой популярный жест – «козу», что в поп-культуре подразумевает символ единства.

Читайте также: Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини