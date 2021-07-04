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    Женщина 60 лет мечтала полететь в космос. Теперь ее желание исполниться

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    Женщина 60 лет мечтала полететь в космос. Теперь ее желание исполниться

    Известный бизнесмен решил исполнить желание женщины

    82-летняя Уолли Фанк из Нью-Мексико (США) много лет мечтала стать космонавтом, и имела для этого все, что нужно: опыт, подготовку и отличное здоровье. Она была первым в США летным инструктором-женщиной и первой женщиной-инспектором по безопасности полетов, а также была одной из 13 женщин в команде «Меркурий 13», проходивших частную подготовку космонавтов в 1960-е годы.

    К сожалению, в то время политика NASA не позволяла женщинам становиться летчиками-испытателями или астронавтами: ими могли стать только мужчины.

    «Мне говорили, что я со многим справлялась лучше и быстрее, чем любой из парней. Но когда я сказала, что хочу быть космонавтом, меня не взяли. Я четыре раза связывалась с NASA, но каждый раз мне отказывали», — вспоминает Уолли Фанк.

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    Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

    Женщина давно перестала надеяться, что когда-нибудь сможет отправиться в космос. Но напрасно. Мечту Уолли исполнил Джефф Безос — основатель и глава интернет-компании Amazon.com, а также владелец аэрокосмической компании Blue Origin. Женщина станет членом команды Безоса на борту New Shepard — суборбитального космического корабля, разработанного Blue Origin, пишет Unilad.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: космос новости Джефф Безос
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    Женщина 60 лет мечтала полететь в космос. Теперь ее желание исполниться