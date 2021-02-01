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    Жизнь

    Женщины Мьянмы спасаются от похищений с помощью тату на все лицо (фото)

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    Женщины Мьянмы спасаются от похищений с помощью тату на все лицо (фото)

    Лайфхаку уже тысяча лет

    Старушки из Мьянмы никого не будут осуждать за татуировки. Ведь они сами сделали наколки прямо на лице. Правда, самовыражение в их случае ни при чем — так они защищались от похищений.

    Больше тысячи лет среди племен Мьянмы была странная «традиция». Некоторые мужчины, когда хотели жениться, просто крали красавицу из соседнего поселения. Конечно, девушкам такая ситуация совсем не нравилась, поэтому они нашли управу. Чтобы лишить себя ценной красоты, они специально делали татуировки прямо на лице.

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    Женщины Мьянмы спасаются от похищений с помощью тату на все лицо (фото)
    Женщины Мьянмы спасаются от похищений с помощью тату на все лицо (фото)
    Женщины Мьянмы спасаются от похищений с помощью тату на все лицо (фото)
    Женщины Мьянмы спасаются от похищений с помощью тату на все лицо (фото)
    Женщины Мьянмы спасаются от похищений с помощью тату на все лицо (фото)

    Благо, в 1962 году в Мьянме на законодательном уровне запретили браки по принуждению. Поэтому сейчас не встретишь молодых девчонок с наколками на лице. А вот бабушки по деревням ходят — настоящие рок-звезды

    Итальянский фотограф и путешественник Марко Вендителли в одной из своих поездок по Азии остановился в штате Чин, где живут сотни старушек с тату. Потратив кучу времени на уговаривание бабушек, парню удалось сделать шикарную серию снимков и узнать много нового.

    Девочкам более чем из 60 племен со схожими традициями начинали делать тату, как только им исполнялось 12 лет

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    Теги: фотография
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