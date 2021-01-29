Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)

Многие западные звезды были потрясены новостью о кончине Тайсон

Скончалась легендарная афроамериканская актриса Сисели Тайсон. Она ушла из жизни в 96 лет.

Звезда фильмов «Саундер» и «Прислуга» скончалась вчера. Члены семьи Сисели рассказали о трагедии, но не стали вдаваться в подробности. Они лишь сообщили, что уход актрисы был безболезненным, и попросили дать им время, чтобы оплакать ее.

«С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон сообщает о ее мирном переходе в другой мир. Пожалуйста, уважайте приватность ее родных», — обратился к общественности менеджер звезды Ларри Томпсон.

Многие западные звезды были потрясены новостью о кончине Тайсон. Они трогательно простились с ней, вспомнив ее феноменальные свершения для темнокожих актеров. Опра Уинфри одна из первых почтила память Сисели.

Телеведущая обнародовала их совместный снимок. На нем Уинфри держит Тайсон за руку и смотрит на нее с воодушевлением и блеском в глазах. Опра глубоко уважала актрису, которая внесла свой вклад в то, чтобы афроамериканцы показывались в фильмах не в стереотипном ключе.

«Она так много сделала для темнокожих и была одной из тех выдающихся черных женщин, которые проложили путь для меня и последующих поколений... Сисели использовала свою карьеру, чтобы пролить свет на человечность черных людей. Роли, которые она играла, отражали ее ценности. Она никогда не шла на компромисс», — заявила Уинфри.

Сисели добилась наибольшего признания благодаря ролям в фильме «Саундер» и «Автобиография мисс Джейн Питтман». Актриса была удостоена именной звезды на голливудской «Аллее славы» в 1997 году. Тайсон также стала первой афроамериканкой, получившей «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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