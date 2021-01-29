  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Афроамериканская актриса Сисели Тайсон - Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Афроамериканская актриса Сисели Тайсон

    Многие западные звезды были потрясены новостью о кончине Тайсон

    Скончалась легендарная афроамериканская актриса Сисели Тайсон. Она ушла из жизни в 96 лет.

    Звезда фильмов «Саундер» и «Прислуга» скончалась вчера. Члены семьи Сисели рассказали о трагедии, но не стали вдаваться в подробности. Они лишь сообщили, что уход актрисы был безболезненным, и попросили дать им время, чтобы оплакать ее.

    «С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон сообщает о ее мирном переходе в другой мир. Пожалуйста, уважайте приватность ее родных», — обратился к общественности менеджер звезды Ларри Томпсон.

    Многие западные звезды были потрясены новостью о кончине Тайсон. Они трогательно простились с ней, вспомнив ее феноменальные свершения для темнокожих актеров. Опра Уинфри одна из первых почтила память Сисели.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)
    Умерла первая афроамериканка, получившая «Оскар» за выдающиеся заслуги (фото)

    Телеведущая обнародовала их совместный снимок. На нем Уинфри держит Тайсон за руку и смотрит на нее с воодушевлением и блеском в глазах. Опра глубоко уважала актрису, которая внесла свой вклад в то, чтобы афроамериканцы показывались в фильмах не в стереотипном ключе.

     «Она так много сделала для темнокожих и была одной из тех выдающихся черных женщин, которые проложили путь для меня и последующих поколений... Сисели использовала свою карьеру, чтобы пролить свет на человечность черных людей. Роли, которые она играла, отражали ее ценности. Она никогда не шла на компромисс», — заявила Уинфри.

    Сисели добилась наибольшего признания благодаря ролям в фильме «Саундер» и «Автобиография мисс Джейн Питтман». Актриса была удостоена именной звезды на голливудской «Аллее славы» в 1997 году. Тайсон также стала первой афроамериканкой, получившей «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  82-летний Энтони Хопкинс сделал прививку от коронавируса

    На странице в Instagram 82-летний голливудский актер поделился видеозаписью вакцинации. На нем видно, как знаменитость сидит в авто, пока врач вводит в плечо вакцину от коронавируса.

     Читайте также: 16-летняя дочь Хайди Клум в латексе затмила знаменитую мать (фото)
    Теги: актриса актер Опра Уинфри умер телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies