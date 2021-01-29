Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой

Примеры использования приема оптической иллюзии

Принудительная перспектива — это прием, которым часто пользуются фотографы для создания оптических иллюзий.

Проще говоря, таким образом большие объекты можно делать крошечными и наоборот — совсем маленькие объекты делать огромными.

Предлагаем вашему вниманию подборку примеров использования этого приема простыми фотолюбителями.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов и собак, которые забыли, кто из них кто

Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!