  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой

    Примеры использования приема оптической иллюзии

    Принудительная перспектива — это прием, которым часто пользуются фотографы для создания оптических иллюзий.

    Проще говоря, таким образом большие объекты можно делать крошечными и наоборот — совсем маленькие объекты делать огромными.

    Предлагаем вашему вниманию подборку примеров использования этого приема простыми фотолюбителями.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой
    Курьезные фото, которые получились в результате дерзкой игры с перспективой

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов и собак, которые забыли, кто из них кто

    Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!

     Читайте также: Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies