Жители Вишенок на Волыни пригласили на День села стриптизера



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Мистер Тико

По словам организаторов праздника, выступление танцора оплатили местные частные предприниматели

На празднование дня волынского села Вишенки Рожищенского района местные жители, кроме традиционных развлечений, заказали себе выступление стриптизера. Афишу праздника в Facebook распространила жительница села Антонина Климчук.

Указано, что на жителей села Вишенки традиционный праздник с бандуристки и вокальным коллективом «Яворина». Однако, центральным событием праздника станет выступление известного стриптизера в полночь.

По словам организатора праздника, выступление танцора оплатили местные частные предприниматели.

«Если город может, то почему село не может себе этого позволить. Если люди захотели себе такое. Будет человек выступать в ту пору, когда не будет детей. Уровень выступления будет скромнее, чем если бы это было в каких-то ночных клубах. Если человек хорошо станцует, то почему сельские женщины, которые тяжело работают и не ходят в рестораны или клубы, не могут увидеть такой танец? У нас много частных предпринимателей, мы можем позволить себе это », - заявила она изданию Захід.нет.

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