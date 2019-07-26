Жительница Индии проглотила драгоценности на сумму $66 тысяч



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Обескураженные врачи извлекли из желудка 26-летней девушки цепочки, серьги и золотые монеты

Жительница Индии выбрала необычный способ кражи. 26-летняя девушка из магазина своего брата крала цепочки, серьги и золотые монетки, пряча свою драгоценную добычу в «надежном месте» – Руни Хатун их просто глотала.

Доктора были обескуражены, когда после операции извлекли из желудка пациентки 69 цепочек, 80 серег и 46 монет.

Кроме этого, они также «изъяли» восемь медальонов, 11 сережек для носа, пять браслетов для ног и один циферблат. Всего в животе горе-грабительницы оказалось драгоценностей на сумму 66 тысяч долларов.

Девушка была доставлена в больницу в крайне истощенном состоянии, так как у нее начались приступы тошноты после каждого приема пищи.

Мать девушки рассказала, что заметила, что из дома начали пропадать украшения, но она понятия не имела, что дочь их глотает.