  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Жительница Индии проглотила драгоценности на сумму $66 тысяч

    • Розсилка
    Жительница Индии проглотила драгоценности на сумму $66 тысяч

    Обескураженные врачи извлекли из желудка 26-летней девушки цепочки, серьги и золотые монеты

    Жительница Индии выбрала необычный способ кражи. 26-летняя девушка из магазина своего брата крала цепочки, серьги и золотые монетки, пряча свою драгоценную добычу в «надежном месте» – Руни Хатун их просто глотала.

    Доктора были обескуражены, когда после операции извлекли из желудка пациентки 69 цепочек, 80 серег и 46 монет.

    Кроме этого, они также «изъяли» восемь медальонов, 11 сережек для носа, пять браслетов для ног и один циферблат. Всего в животе горе-грабительницы оказалось драгоценностей на сумму 66 тысяч долларов.

    Девушка была доставлена в больницу в крайне истощенном состоянии, так как у нее начались приступы тошноты после каждого приема пищи.

    Мать девушки рассказала, что заметила, что из дома начали пропадать украшения, но она понятия не имела, что дочь их глотает.

     Читайте также: Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ