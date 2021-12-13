  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Журнал Time объявил «Человека года»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Time назвал Илона Маска &laquo;Человеком года&raquo; - Журнал Time объявил «Человека года»

    Time назвал Илона Маска «Человеком года»

    Фото из открытых источников

    «Человеком года» по версии Time стал известный бизнесмен

    Глава Tesla, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск признан «Человеком года» по версии журнала Time. Имя бизнесмена было названо на церемонии, трансляция которой ведется на канале издания в YouTube.

    Как напомнили в статье Time, Маск – самый богатый человек в мире – продал свою недвижимость и остался без роскошных особняков.

    «Он запускает спутники на орбиту и использует солнце; он ведет созданную им машину, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальца взлетает или падает», – отметили журналисты.

    Журнал назвал Маска гением, клоуном, провидцем, шоуменом и хамелеоном, а также человеком, «который стремится спасти нашу планету».

    Известно, что автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей и оценивается в 1 триллион долларов. Это сделало Маска с состоянием в более 250 млрд долларов самым богатым бизнесменом в истории.

    Напомним, Илон Маск анонсировал, что в следующем году его компания Neuralink, занимающаяся технологиями интерфейсов мозга, планирует имплантировать чипы людям.

    К слову, акционер Tesla вложил деньги в стартап с украинскими корнями.

    Теги: Илон Маск деньги компания Человек года
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Журнал Time объявил «Человека года»