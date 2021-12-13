Журнал Time объявил «Человека года»

«Человеком года» по версии Time стал известный бизнесмен

Глава Tesla, основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск признан «Человеком года» по версии журнала Time. Имя бизнесмена было названо на церемонии, трансляция которой ведется на канале издания в YouTube.

Как напомнили в статье Time, Маск – самый богатый человек в мире – продал свою недвижимость и остался без роскошных особняков.

«Он запускает спутники на орбиту и использует солнце; он ведет созданную им машину, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальца взлетает или падает», – отметили журналисты.

Журнал назвал Маска гением, клоуном, провидцем, шоуменом и хамелеоном, а также человеком, «который стремится спасти нашу планету».

Известно, что автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей и оценивается в 1 триллион долларов. Это сделало Маска с состоянием в более 250 млрд долларов самым богатым бизнесменом в истории.

Напомним, Илон Маск анонсировал, что в следующем году его компания Neuralink, занимающаяся технологиями интерфейсов мозга, планирует имплантировать чипы людям.

К слову, акционер Tesla вложил деньги в стартап с украинскими корнями.