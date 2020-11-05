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    Жизнь

    Знаменитые модельеры признались, почему отказались одевать Меланию Трамп

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    Первая леди США Мелания Трамп - Знаменитые модельеры признались, почему отказались одевать Меланию Трамп
    Первая леди США Мелания Трамп
    instagram.com/flotus/

    «Я не хочу ассоциировать себя с первой леди», - говорят модельеры

    Популярные дизайнеры и модельеры назвали причины отказа работать с супругой президента США Дональда Трампа Меланией. Их слова приводит портал News.com.

    Специалисты негативно относятся к сотрудничеству с Трамп преимущественно по одной и той же причине. Так, например, модельер Софи Теалле (Sophie Theallet), которая ранее подбирала наряды для бывшей первой леди США Мишель Обамы, отказывается от работы с женой нынешнего главы государства, поскольку не поддерживает его политику.

    «Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, которая демонстрируется в президентской кампании ее мужа, несовместима с моими ценностями. Я не хочу ассоциировать себя с первой леди», — подчеркнула Теалле. Ее точку зрения разделяет знаменитый дизайнер Марк Джейкобс. По его словам, он предпочитает не одевать Трамп, а помогать людям, которым причиняют боль сторонники ее супруга.

    Модельер Филлип Лим (Phillip Lim) тоже заявил, что не будет работать с первой леди, поскольку не разделяет идеологию, предлагаемую правительством во главе с президентом Дональдом Трампом. «Мы стремимся к сотрудничеству с людьми со схожим набором ценностей», — добавил модный эксперт.

    Американский дизайнер Том Форд, в свою очередь, считает, что президент и его жена должны носить одежду, которая доступна большинству американцев и производится на территории США. «Моя одежда делается в Италии, и она очень дорогая. Я не думаю, что большинство женщин или мужчин в США могут приобрести ее», — пояснил он.

    знаменитости шоу-бизнес
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