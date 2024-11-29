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На стіні СІЗО в Луцьку з'явився мурал із останнім розстріляним воїном УПА

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На стіні СІЗО в Луцьку з'явився мурал із останнім розстріляним воїном УПА
Волинянина Івана Гончарука зобразили у молодому віці та сидячи
фото: Суспільне

Іван Гончарук – останній бандерівець, якого СРСР засудив до смерті. У слідчому ізоляторі він просидів два роки, очікуючи розстрілу

У Луцьку презентували стінопис на честь воїна Української повстанської армії, волинянина Івана Гончарука. Мурал з'явився на стіні Луцького слідчого ізолятора, де бандерівець перебував понад два роки як колишній радянський політв'язень. Про це повідомляє «Суспільне».

Так, Іван Гончарук – останній бандерівець, якого радянська влада засудила до смерті. Тут, у слідчому ізоляторі, волинянин просидів із 2 липня 1987 до 11 липня 1989 року, очікуючи розстрілу, каже заступник керівника Департаменту з питань виконання покарань Андрій Галай. Тому, з його слів, і виникла ідея в департаменту зобразити вояка УПА саме тут.

«Всі в'язниці – такі місця, в яких відбувалися не дуже приємні речі і в минулому, і я навіть не сказав би, що і зараз ми повністю від них позбавилися. Пригадувати історію, не замовчувати її – це спосіб переступити цю пам'ять і йти в нову пам'ять, коли в'язниці не є темним місцем, а є такими, які стараються змінюватися», – сказав Андрій Галай.

Мурал на честь повстанця Івана Гончарука на стіні слідчого ізолятора в Луцьку
Мурал на честь повстанця Івана Гончарука на стіні слідчого ізолятора в Луцьку
фото: Суспільне Луцьк

СІЗО у Луцьку в приміщенні на вулиці Нестора Бурчака діє з 1951 року. За радянської влади тут перебували орієнтовно 10 політв’язнів, зазначив начальник Луцького слідчого ізолятора Андрій Гульоватий. З його слів, довго радилися, як зобразити упівця Івана Гончарука.

«Була підібрана локація, відремонтовано трошечки цю стіну. Ми зобразили його ще в молоді його роки, була підібрана така фотографія, дозвіл отримано в рідних, які проживають, наскільки мені відомо, на Харківщині», – додав начальник СІЗО.

Намалював повстанця художник Юрій Чайка. Волинянина Івана Гончарука зобразив у молодому віці та сидячи. Зі слів художника, працювалося легко, пощастило з погодою. Над муралом лучанин працював до чотирьох днів.

Інформаційна табличка про Івана Гончарука поблизу стінопису
Інформаційна табличка про Івана Гончарука поблизу стінопису
фото: Суспільне Луцьк

Уродженець села Грудки Камінь-Каширського району Іван Гончарук виріс у селянській сім'ї. За те, що приєднався до УПА, а не до Червоної армії, у 1946 році його засудили до смертної кари, потім присудили 11 років ув’язнення на Колимі, розповіла регіональна представниця Українського інституту національної пам’яті Леся Бондарук.

З її слів, після дострокового звільнення з концтабору чоловіка повторно засудили за сфальсифікованою справою та розстріляли у 1989 році. Волинянин, попри заслання, мріяв про вільну Україну.

Також в планах біля цієї стіни СІЗО проводити екскурсії для школярів та студентів.

Нагадаємо, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України привітали зі 100-річним ювілеєм колишню звʼязкову УПА Ангеліну Паламар, яка ще в минулому столітті воювала за Україну проти російської імперії. За дорученням начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, бійці спецпідрозділу «Аратта» і речник ГУР Андрій Юсов вручили пані Ангеліні подяку та відзнаку ГУР МО – медаль «Україна понад усе!».

До слова, 7 червня, помер Василь Хомин у віці 90 років. Він колишній зв’язковий УПА, член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая та Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерала Романа Шухевича.

Також 13 липня, у Львові в родинному гробівці перепоховають прах одного з останніх командирів УПА Євгена Штендеру, а також його доньки Софії. Євген Штендера – сотник УПА, родом зі Львівщини, який усе своє життя присвятив боротьбі за Україну. Чоловік помер два роки тому – на 99-му році життя, у Канаді.

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Теги: історія звільнення влада чоловік президент Україна Радянська влада ОУН-УПА мурал художник

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На стіні СІЗО в Луцьку з'явився мурал із останнім розстріляним воїном УПА
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