Комітет Верховної ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно

За дитячу порнографію, екстремальне порно та порно без згоди кримінальна відповідальність залишиться

Законопроєкт зможуть винести до сесійної зали наступного року

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно за основу. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За проголосувало 11 депутатів, утрималися – двоє.

«Ця версія більш консервативна і готувалася більше року у дискусії з комітетом і робочою групою. Сподіваюсь напочатку наступного року зможемо винести в залу», – заявив Железняк.

Як пояснює нардеп, планується змінити статтю 301 КК так, щоб «дорослих людей за відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю».

«До другого читання ще буде багато доопрацювань. Закон ще буде доопрацьовуватися. Але зараз треба рухатись з законом. Особливо це стало актуальним через ситуацію з оподаткуванням моделей OnlyFans і листами-щастя від БЕБ», – пояснив нардеп. За дитячу порнографію, екстремальне порно та порно без згоди кримінальна відповідальність залишиться.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки отримали доступ до персональних даних усіх українців, зареєстрованих на платформі OnlyFans. Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду Києва від 20 вересня.

Так, суд надав групі співробітників БЕБ тимчасовий доступ до інформації «про всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України, які мають зареєстровані анкети (створені акаунти) на платформі OnlyFans. Після отримання інформації про користувачів OnlyFans працівники БЕБ почали приходити до них з обшуками в межах цієї кримінальної справи.

Раніше 350 моделей інтернет-платформи OnlyFans, на якій можна ділитися еротичним контентом, задекларували 305,4 млн грн доходу. При цьому вони сплатили 59 млн грн податку на доходи та військового збору.

До слова, понад 2,3 тис. кримінальних справ за порнографію було зафіксовано в Україні за 7 місяців 2024 року за даними Генеральної прокуратури України.