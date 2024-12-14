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Росіяни кинули на штурми на Запорізькому напрямку незвичний транспорт (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни кинули на штурми на Запорізькому напрямку незвичний транспорт (відео)
Часто росіяни прориваються до позицій на мопедах, однак інколи вибирають і нетиповий транспор
фото з відкритих джерел

Оператори аеророзвідки бригади «Спартан» виявили маневр ворога

 

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських військ на Запорізькому напрямку. На одних з таких штурмів окупанти кинули незвичний транспорт. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко в Telegram.

Півненко зазначив, що окупанти намагалися атакувати позиції Сил оборони на старому легковому автобілі «Жигуль» та гольф-карі. Оператори аеророзвідки бригади «Спартан» виявили цей маневр ворога.

Після цього до роботи долучилися бійці з роти Протитанкових керованих ракет (рПТКР) Національної гвардії, артилеристи та оператори FPV-дронів.

«Жигуль» і гольф-кар, які окупанти намагалися використати для штурму, перетворилися на попіл, а піхоту було ліквідовано», – зазначив Півненко.

Раніше боєць «Азова» розповів про неординарні штурми противника. 

Також на Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце гарнізон ЗСУ. 

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Теги: окупанти транспорт гольф відео Запорізька область

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