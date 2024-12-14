Росіяни кинули на штурми на Запорізькому напрямку незвичний транспорт (відео)

Часто росіяни прориваються до позицій на мопедах, однак інколи вибирають і нетиповий транспор

Оператори аеророзвідки бригади «Спартан» виявили маневр ворога

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських військ на Запорізькому напрямку. На одних з таких штурмів окупанти кинули незвичний транспорт. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко в Telegram.

Півненко зазначив, що окупанти намагалися атакувати позиції Сил оборони на старому легковому автобілі «Жигуль» та гольф-карі. Оператори аеророзвідки бригади «Спартан» виявили цей маневр ворога.

Після цього до роботи долучилися бійці з роти Протитанкових керованих ракет (рПТКР) Національної гвардії, артилеристи та оператори FPV-дронів.

Відчайдушний, але невдалий маневр ворога



Окупанти намагалися штурмувати позиції Сил оборони України на Запорізькому напрямку, використовуючи незвичний транспорт – старий «Жигуль» і гольф-кар.



Оператори аеророзвідки бригади «Спартан» швидко виявили та ліквідували ворога. pic.twitter.com/kFIT7akT0I — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 14, 2024

«Жигуль» і гольф-кар, які окупанти намагалися використати для штурму, перетворилися на попіл, а піхоту було ліквідовано», – зазначив Півненко.

Раніше боєць «Азова» розповів про неординарні штурми противника.

Також на Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце гарнізон ЗСУ.