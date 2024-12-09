У Туреччині археологи знайшли ймовірну могилу Миколи Чудотворця

Під час розкопок на території церкви в Демре, у Туреччині був знайдений саркофаг, у якому могли поховати Миколу Чудотворця

Археологи знайшли саркофаг під час розкопок у церкві Святого Миколая в Анталії. Передбачається, що в похованні останки Святого Миколая. Про це пише видання Hurriyet.

«Під час буріння на нижньому поверсі двоповерхової будівлі було виявлено саркофаг. Вважається, що це може бути могила Святого Миколая, який, як відомо, похований десь неподалік священного теменосу (священна ділянка, присвячена певному божеству, – «Главком») чи некрополя» – йдеться у статті.

Саркофаг був виявлений під підлогою церкви, вкритої шарами пилу та бруду після землетрусу та цунамі, що трапилися у середньовіччі. Говорити про те, чи є знахідка могилою святого Миколая поки що рано, зазначила керівниця археологічних робіт Ебру Фатма Финдик. Проте вона висловила думку, що ця знахідка допоможе відкрити нові аспекти історії.

Дослідження саркофага, виявленого турецькими археологами біля церкви Святого Миколая в містечку Демре (раніше Миру) провінції Анталія, може пролити світло одну із давніх загадок. Церква Святого Миколая була збудована у IV столітті, одразу після смерті святителя Миколая Чудотворця. Вона була знищена землетрусом. На її місці звели базиліку, яку у VII столітті зруйнували араби. Будинок, що дійшов до наших часів, – хрестоподібна базиліка – побудована близько VIII століття.

Розкопки в церкві ведуться з 1989 року. Весь цей час історики сперечалися про місце упокою Святого Миколая.

Церква Святого Миколая у місті Демре у Туреччині

«Наша найбільша надія – знайти напис на саркофазі. Це допомогло б уточнити вміст поховання та дозволило б визначити точний період, до якого воно відноситься», – заявила доцентка Ебру Фатма Финдик з Університету Хатай Мустафи Кемаля.

«Однією з основних цілей розкопок є прояснення питань місця поховання святого Миколая, що є дуже важливим з точки зору історії регіону і наукового світу загалом. Дослідники висловлюють різні гіпотези щодо цього, але досі немає впевненості, де саме розташоване місце його поховання», – зазначила археологиня.

Ебру Фатма Финдик досліджує знайдений саркофаг

Зроблена археологами знахідка надає ваги теорії про те, що місце розкопок розташоване недалеко від священної місцевості міста Мири, згаданого в стародавніх текстах.

Микола Чудотворець – один із найвідоміших християнських святих. Він жив у IV столітті нашої ери і був архієпископом стародавнього міста Мири Лікійські. Святий Миколай вважається заступником дітей та прообразом сучасного Санта-Клауса.

Раніше у Туреччині археологи, які проводять розкопки на кургані Арслантепе, виявили два вкрай рідкісні печатки із зображеннями тварин. Вік артефактів попередньо оцінений приблизно 7 тис. років.