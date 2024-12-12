Росія використовує ШІ ElevenLabs для генерації голосів, щоб підірвати підтримку України

За організацією кампанії стоїть «Агентство соціального дизайну» – російська структура, яка знаходиться під санкції США

Росія веде нову пропагандистську кампанію, спрямовану на дискредитацію України та підрив допомоги з боку європейських країн за допомогою генеративного штучного інтелекту компанії ElevenLabs. Про це йдеться у звіті Recorded Future.

У звіті йдеться, що за організацією кампанії стоїть «Агентство соціального дизайну» – російська структура, яка знаходиться під санкції США. У відео, орієнтованих на європейську аудиторію, українських політиків звинувачували в корупції, а західну техніку, зокрема американські танки Abrams, виставляли як неефективну.

Ключовим інструментом пропагандистської кампанії стали голоси, згенеровані штучним інтелектом. Recorded Future заявляє, що організатори використовували технології компанії ElevenLabs для створення різними європейськими мовами без акценту аудіо, зокрема англійською, німецькою, французькою, польською.

Також зазначається, що декілька відео були озвучені реальними людьми. Це стало помітним через помітний російський акцент.

Нагадаємо, Росія запроваджує штучний інтелект у дронах, аби обходити українську ППО. Однак незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія, пише The Guardian. Видання також зазначає, не уточнюючи конкретні цифри, що за тиждень Росія встигає виготовляти «сотні» дронів.

До слова, Google впроваджує систему штучного інтелекту на базі Gemini у власні геосервіси. Оновлення отримають Google Карти, Google Планета Земля і Waze.