Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія використовує ШІ ElevenLabs для генерації голосів, щоб підірвати підтримку України

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія використовує ШІ ElevenLabs для генерації голосів, щоб підірвати підтримку України
Ключовим інструментом пропагандистської кампанії стали голоси, згенеровані штучним інтелектом
фото з відкритих джерел

За організацією кампанії стоїть «Агентство соціального дизайну» – російська структура, яка знаходиться під санкції США

Росія веде нову пропагандистську кампанію, спрямовану на дискредитацію України та підрив допомоги з боку європейських країн за допомогою генеративного штучного інтелекту компанії ElevenLabs. Про це йдеться у звіті Recorded Future.

У звіті йдеться, що за організацією кампанії стоїть «Агентство соціального дизайну» – російська структура, яка знаходиться під санкції США. У відео, орієнтованих на європейську аудиторію, українських політиків звинувачували в корупції, а західну техніку, зокрема американські танки Abrams, виставляли як неефективну.

Ключовим інструментом пропагандистської кампанії стали голоси, згенеровані штучним інтелектом. Recorded Future заявляє, що організатори використовували технології компанії ElevenLabs для створення різними європейськими мовами без акценту аудіо, зокрема англійською, німецькою, французькою, польською.

Також зазначається, що декілька відео були озвучені реальними людьми. Це стало помітним через помітний російський акцент. 

Нагадаємо, Росія запроваджує штучний інтелект у дронах, аби обходити українську ППО. Однак незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія, пише The Guardian. Видання також зазначає, не уточнюючи конкретні цифри, що за тиждень Росія встигає виготовляти «сотні» дронів.

До слова, Google впроваджує систему штучного інтелекту на базі Gemini у власні геосервіси. Оновлення отримають Google Карти, Google Планета Земля і Waze.

Читайте також:

Теги: ворог окупанти відео Планета Земля росія санкції технології штучний інтелект танки Україна війна Google

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтенсивні військові навчання тривали понад два місяці
Французи завершили підготовку української бригади «Анна Київська»
15 листопада, 11:29
У США ЗМІ реагують на дозвіл президента бити Україні по Росії
Американські ЗМІ назвали «ескалацією» дозвіл Байдена Україні бити по Росії
18 листопада, 01:53
Вербування мешканців Ємену підкреслює дедалі тіснішу співпрацю Росії з Іраном
Росія завербувала сотні жителів Ємену для війни проти України
24 листопада, 14:22
В Україні представили найкращі рішення для вогнезахисту об'єктів критичної інфраструктури
В Україні представили найкращі рішення для вогнезахисту об'єктів критичної інфраструктури promo
9 грудня, 13:39
Байден попросив у Конгресу додаткові $24 млрд, зокрема на допомогу Україні та іншим партнерам
Байден попросив у Конгресу додаткові $24 млрд, зокрема на допомогу Україні та іншим партнерам
27 листопада, 07:03
У цивільному житті Кувалдін – відомий музикант, автор пісень, лідер гурту «The ВЙО»
«Не прощаюсь, брате, до побачення». Музикант і військовослужбовець присвятив пісню загиблим побратимам
29 листопада, 20:11
Аби перемогти, цивільним та військовим українцям необхідно об’єднатися, переконаний Олег Тягнибок
Олег Тягнибок пояснив, що вважатиме перемогою України у війні
30 листопада, 20:15
Усього в межах інвестиційного пакета ЄБРР передбачається фінансування восьми проєктів на підтримку державного та приватного сектору
ЄБРР надасть €80 млн на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації
6 грудня, 19:41
У США Андрій Єрмак провів зустрічі з представниками команди обраного Президента Дональда Трампа та обох палат і партій Конгресу
Єрмак зустрівся з представниками команди Трампа: говорили про плани РФ та як їм завадити
6 грудня, 10:31

Події в Україні

Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк спецназу у Грозному
Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк спецназу у Грозному
Росія використовує ШІ ElevenLabs для генерації голосів, щоб підірвати підтримку України
Росія використовує ШІ ElevenLabs для генерації голосів, щоб підірвати підтримку України
Передав дружині квіти з полону. Історія захисника «Азовсталі», який повернувся додому
Передав дружині квіти з полону. Історія захисника «Азовсталі», який повернувся додому
​В Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти
​В Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних воїнів, які зникли безвісти
Інтерв'ю Зеленського для CBN News: найголовніші тези
Інтерв'ю Зеленського для CBN News: найголовніші тези
Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні
Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Путін не дозволив сирійським найманцям з окупованих територій допомогти втримати режим Асада – Центр нацспротиву
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
62K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
54K
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2024
31K
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії

Новини

12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
10 грудня, 14:40

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua