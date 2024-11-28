Ростовську область та Краснодарський край атакували безпілотники: є руйнування

Внаслідок атаки БПЛА постраждала жінка

У ніч на 28 листопада пролунали вибухи вибухи у Ростовській області і в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляють російські пабліки.

Спочатку з'явилася інформація, що вибухи пролунали у Таганрозі Ростовської області. За словами місцевих жителів, сили ППО відбивали атаку нібито українських безпілотників. Ці повідомлення були після першої ночі.

А 02:42 канал Astra написав, що про вибухи повідомляють жителі Краснодарського краю. Зокрема, їх чули у Слов'янську-на-Кубані та Кримську.

Як повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, внаслідок атаки БПЛА постраждала жінка.

«Цієї ночі наші ППО відбили чергову спробу терористичної атаки на Краснодарський край – ці два райони зазнали масованої атаки безпілотників. У Слов'янську-на-Кубані уламки БпЛА впали на подвір'я приватного домоволодіння, у приміщенні розбито вікна.

На жаль, постраждала господиня будинку. Медики надали їй допомогу, від госпіталізації жінка відмовилася. Також в одному з дворів пошкоджено автомобіль. У хуторі Чигрина Красноармійського району осколками безпілотника пошкоджено будинок. Загиблих і постраждалих немає», – зазначив він.

За його словами, на місці працюють усі оперативні та екстрені служби, він дав доручення в найкоротші терміни провести експертну оцінку збитків і надати допомогу у відновленні постраждалих будинків.

Нагадаємо, у кількох містах Ростовській області РФ у ніч проти 26 листопада пролунали вибухи, працювала ППО. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар. Російський чиновник зазначив, що у Ростовській області в районі Новошахтинська, Таганрога, Каменська та Зернограду нібито було збито кілька безпілотників. Постраждалих та руйнувань немає, триває робота ППО.

Також у Курській та Калузькій областях у ніч проти 25 листопада пролунали вибухи, після ударів дронів загорілася нафтобаза «Калуганафтопродукт». Про це повідомили губернатори Калузької та Курської областей Владислав Шапша та Олексій Смірнов.

Згодом стало відомо, що, ймовірно, у Калузі було атаковано завод «Тайфун», який є частиною російського оборонно-промислового комплексу.