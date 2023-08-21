Італійські археологи знайшли кімнату для рабів (фото)

Всі знахідки, які мають близько 2000 років, виготовлені за допомогою техніки зліпків, що застосовувалися лише в Помпеях та навколо них

Елементи життя рабів, яких десятиліттями утримували в оселях давньоримських багатіїв в Помпеях, були знайдені італійськими археологами. Про це повідомляє ANSA.

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Зазначається, що у римській віллі Чивіта-Джуліана, що розташована відносно недалеко від історичних мурів Помпеїв, виявлені меблі в кімнаті, призначеній для рабів. Всі знахідки, які мають близько 2000 років, виготовлені за допомогою техніки зліпків, що застосовувалися лише в Помпеях та навколо них, відзначає італійське Міністерство культури.

Меблі та текстиль, а також тіла численних інших жертв виверження Везувія у 79 році нашої ери були закриті пірокластичними потоками, які пізніше стали твердою масою, а органічна речовина розклалася, залишивши в землі порожнечі.

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Таким чином, гіпсові відбитки, зроблені з цих порожнеч, допомогли відновити оригінальний вигляд знахідок. Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано висловив задоволення цією новою знахідкою.

«Результати реконструкції свідчать про необхідність продовження наукових досліджень в цьому місці, яке врятували від пограбування та незаконної торгівлі археологічними цінностями», – зазначив він.

Італійське місто Помпеї було повністю поховане під шаром лави та попелу під час виверження Везувія в 79 році н.е.

Раніше повідомлялося, що через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів.

