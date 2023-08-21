Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Італійські археологи знайшли кімнату для рабів (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Італійські археологи знайшли кімнату для рабів (фото)
У Помпеях археологи знайшли кімнати, де жили раби
фото: ANSA

Всі знахідки, які мають близько 2000 років, виготовлені за допомогою техніки зліпків, що застосовувалися лише в Помпеях та навколо них

Елементи життя рабів, яких десятиліттями утримували в оселях давньоримських багатіїв в Помпеях, були знайдені італійськими археологами. Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що у римській віллі Чивіта-Джуліана, що розташована відносно недалеко від історичних мурів Помпеїв, виявлені меблі в кімнаті, призначеній для рабів. Всі знахідки, які мають близько 2000 років, виготовлені за допомогою техніки зліпків, що застосовувалися лише в Помпеях та навколо них, відзначає італійське Міністерство культури.

Меблі та текстиль, а також тіла численних інших жертв виверження Везувія у 79 році нашої ери були закриті пірокластичними потоками, які пізніше стали твердою масою, а органічна речовина розклалася, залишивши в землі порожнечі.

Таким чином, гіпсові відбитки, зроблені з цих порожнеч, допомогли відновити оригінальний вигляд знахідок. Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано висловив задоволення цією новою знахідкою.

«Результати реконструкції свідчать про необхідність продовження наукових досліджень в цьому місці, яке врятували від пограбування та незаконної торгівлі археологічними цінностями», – зазначив він.

Італійські археологи знайшли кімнату для рабів (фото) фото 1

Італійське місто Помпеї було повністю поховане під шаром лави та попелу під час виверження Везувія в 79 році н.е.

Раніше повідомлялося, що через підрив росіянами Каховської ГЕС та різкого спаду рівня води у Дніпрі оголилась значна ділянка берегової смуги – внаслідок цього багато археологічних артефактів опинилися на поверхні. За цей час на території заповідника «Хортиця» вчені уже знайшли кілька сотень цінних для науки предметів. 
 

Теги: вчені пограбування місто Італія міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковці зробили прорив у переробці пластику
Китайські вчені навчились переробляти пластик за допомогою морської води
8 серпня, 18:06
Ріші Сунак з родиною
Премʼєр Британії разом з дружиною та доньками відвідав премʼєру фільму «Барбі»
24 липня, 14:38
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях
ЗСУ відбивають атаки під щільним вогнем артилерії – Генштаб
22 липня, 18:43
4 серпня віряни вшановують пам'ять святої мироносиці Марії Магдалини
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 серпня, 00:35
Ціни на оливкову олію зростатимуть і надалі
Ціни на оливкову олію рекордно зросли
3 серпня, 16:30
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях
Доба на фронті: Генштаб повідомив, де окупанти намагаються відновити втрачені позиції
13 серпня, 18:57
ЗСУ знищили ударні гелікоптери ворога, наступають на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ знищили ударні гелікоптери ворога, наступають на двох напрямках – Генштаб
17 серпня, 19:39
Міністр оборони України Олексій Резніков
Резніков йде у відставку? Міністр оборони України відреагував на чутки
Вчора, 01:30
Російські загарбники двічі обстріляли Куп‘янськ Харківської області з артилерії
Окупанти обстріляли Харківщину: є постраждалі
Вчора, 22:23

Соціум

Італійські археологи знайшли кімнату для рабів (фото)
Італійські археологи знайшли кімнату для рабів (фото)
Україна вперше повністю знищила стратегічний бомбардувальник Росії
Україна вперше повністю знищила стратегічний бомбардувальник Росії
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
Чехія хоче, щоб Україна мала повноцінного посла в Празі
Чехія хоче, щоб Україна мала повноцінного посла в Празі
Хунта Нігеру повідомила, коли поверне країну у цивільне правління
Хунта Нігеру повідомила, коли поверне країну у цивільне правління
Штати наростять виробництво боєприпасів для підтримки України взимку – WP
Штати наростять виробництво боєприпасів для підтримки України взимку – WP

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Українці масово виїжджають із Польщі: названо причину
13K
Жителі Київщини на три доби залишаться без світла: перелік адрес
5611
Мер Львова показав дружині сідниці іншої жінки
4840
Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері
3904
Ракетний удар по Чернігову. Арестович пригадав, за що його вигнали з Банкової
3753
Саміт G20: Росія заблокувала декларацію міністрів із засудженням війни проти України

Новини

21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
19 серпня, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
19 серпня, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
19 серпня, 05:04

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту