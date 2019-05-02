Золушка по-тайски: Король Таиланда женился на бывшей стюардессе



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До работы в службе безопасности девушка была стюардессой Thai Airways

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн женился на главе своей охраны Сутхиде Вачиралонгкорн. Об этом правитель объявил за три дня до своей официальной коронации, передает Bloomberg.

Свою супругу Вачиралонгкорн также назначил королевой страны. После коронации в субботу он получит новое имя - Рама Х. Вачиралонгкорн стал править страной после смерти своего отца Пумипона Адульядета (Рамы IX) в 2016 году, который находился на престоле более 70 лет.

Сутхида вступила в дворцовую гвардию в 2013 году, позже она стала главой подразделения королевской безопасности и получила звание генерала. Несмотря на то, что последние несколько лет она была под пристальным вниманием общественности, для многих тайцев новость о женитьбе стала неожиданностью. Сутхиде 40 лет, до службы во дворце она работала стюардессой в Thai Airways International. Сообщается, что будущие муж и жена познакомились во время полета.

Это четвертый брак 66-летнего короля. С прошлой женой Срирасми он развелся в 2014 году из-за коррупционного скандала - в этом браке у него родился сын, всего у него семь детей.





Джерело: Esquire