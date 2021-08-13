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    Неожиданный дуэт. Тина Кароль и группа Kazka презентовали совместную песню

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    Неожиданный дуэт. Тина Кароль и группа Kazka презентовали совместную песню

    Артистки умышленно выбрали похожие наряды для совместного выступления

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль и группа Kazka спели дуэтом на концерте «Вечер премьер». Премьера их совместного трека «Зірочка» состоялась в пятницу, 13 августа.

    На концерте исполнительницы неожиданно спели дуэтом. Их композиция получила название «Зірочка». Однако послушать песню полностью поклонники смогли только сейчас, накануне Дня независимости.

    «Саша Зарицкая – единственная исполнительница, которая смогла бы так непринужденно исполнить этот будущий хит, в который я сильно верю», – поделилась Тина Кароль в инстаграме.

    Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

    Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

    «Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Неожиданный дуэт. Тина Кароль и группа Kazka презентовали совместную песню