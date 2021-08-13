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    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным

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    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным

    Сделать лопасти из мороженого с печеньем — отличная идея

    Бывает, смотришь на какую-то картинку в интернете, а слюнки так и текут! Прямо хочется съесть то, что там изображено. Но иногда это могут быть вещи совершенно несъедобные, и даже опасные. Например, средство для посудомоечной машины, свеча или камень.

    Мы собрали для вас примеры предметов, которые ловко обманывают глаза, притворяясь чем-то вкусненьким.

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    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным
    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным

    Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

    Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

    «Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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    Теги: шутки курьез
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    Съедобное-несъедобное. Курьезные предметы, которые притворились чем-то вкусным