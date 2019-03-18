  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд восхитила стильным образом на благотворительном вечере

    • Розсилка
    <p>Эмбер Херд</p> <p>Фото: instagram / amberheard</p> - Звезда «Аквамена» Эмбер Херд восхитила стильным образом на благотворительном вечере

    Эмбер Херд

    Фото: instagram / amberheard

    Актриса порадовала поклонников новім выходом в свет

    32-летняя голливудская красотка Эмбер Херд приняла участие в ежегодном благотворительном гала-вечере сирийско-американского медицинского сообщества SAMS Midwest Chapter Annual Gala, где выступила в качестве одного из докладчиков.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд восхитила стильным образом на благотворительном вечере
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд восхитила стильным образом на благотворительном вечере
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд восхитила стильным образом на благотворительном вечере
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд восхитила стильным образом на благотворительном вечере
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд восхитила стильным образом на благотворительном вечере
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд восхитила стильным образом на благотворительном вечере
    Звезда «Аквамена» Эмбер Херд восхитила стильным образом на благотворительном вечере

    В своей речи Эмбер рассказала о влиянии, которое организация (а она оказывает помощь людям в Сирии и других странах, с ней соседствующих, чтобы спасти их жизни и облегчить страдания) оказала на нее. Актриса вместе с организацией в прошлом году ездила с медицинскими миссиями в Иорданию и Ливию (там она провела неделю в лагере сирийский беженцев), о чем она также упомянула в своей речи.

    «Я никогда никому не делала уколов и понятия не имею, как использовать стетоскоп. Но что я могу сделать - это использовать свои навыки рассказчика, чтобы вдохновить других людей на действия в поддержку общего дела.Эта поездка в лагерь, где я провела неделю, оставила в моей душе огромный след», - сказала она.

     

    мода и красота актриса как быть модным
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ