Звезда «Аквамена» Эмбер Херд восхитила стильным образом на благотворительном вечере



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Эмбер Херд Фото: instagram / amberheard

Актриса порадовала поклонников новім выходом в свет

32-летняя голливудская красотка Эмбер Херд приняла участие в ежегодном благотворительном гала-вечере сирийско-американского медицинского сообщества SAMS Midwest Chapter Annual Gala, где выступила в качестве одного из докладчиков.

В своей речи Эмбер рассказала о влиянии, которое организация (а она оказывает помощь людям в Сирии и других странах, с ней соседствующих, чтобы спасти их жизни и облегчить страдания) оказала на нее. Актриса вместе с организацией в прошлом году ездила с медицинскими миссиями в Иорданию и Ливию (там она провела неделю в лагере сирийский беженцев), о чем она также упомянула в своей речи.

«Я никогда никому не делала уколов и понятия не имею, как использовать стетоскоп. Но что я могу сделать - это использовать свои навыки рассказчика, чтобы вдохновить других людей на действия в поддержку общего дела.Эта поездка в лагерь, где я провела неделю, оставила в моей душе огромный след», - сказала она.