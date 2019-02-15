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    Жизнь

    Звезда фильма «Ив Сен-Лоран» Пьер Нинэ станет отцом во второй раз

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    <span>Пьер Нинэ&nbsp;</span> - Звезда фильма «Ив Сен-Лоран» Пьер Нинэ станет отцом во второй раз
    Пьер Нинэ 

    День всех влюбленных - стал идеальным поводом для того, что бы сообщить добрые новости поклонникам

    Исполнитель главной роли в фильме Джалиля Леспера «Ив Сен-Лоран» Пьер Нинэ вскоре вновь станет отцом.

    Вчера, в День святого Валентина, его гражданская жена Наташа Эндрюс сообщила об этом в Instagram, выложив свое фото с соответствующими изменениями в фигуре и подписью «Второй раунд».


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    Пьер и Наташа вместе с 2008 года, тогда в фильмографии актера еще не было крупных проектов. По их словам, это была любовь с первого взгляда. В декабре 2017-го у пары родился первенец - дочь Лола.

    Джерело: Hello!

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