В сети обсуждают роман Леди Гаги и Брэдли Купера



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Леди Гага и Брэдли Купер

Фанаты считают, что экранная любовь могла перерасти во что-то большее.

Поклонники актера Брэдли Купера и певицы Леди Гаги уверены, что у пары, сыгравшей романтические отношения в фильме «Звезда родилась», может быть роман в реальной жизни. Фанаты объясняют свое предположение тем, что уж очень нежным выглядит общение двух знаменитостей.

Некоторые также заявляют, что Гага очень много говорит о Купере в последнее время. Почти всегда она хвалит своего партнера по съемкам и рассказывает истории, связанные с их общением. Хотя это можно объяснить продвижением картины, поклонники верят, что это знак влюбленности.

Кроме того, взволновал фанатов и тот факт, что Леди Гага на премии Грэмми появилась без своего обручального кольца. Это дало повод предположить, что у нее проблемы в личной жизни, которые, по мнению фанатов, могли возникнуть из-за ее нового увлечения. Однако, как передает Cosmopolitan, Гага однажды сказала, что никогда не будет встречаться с Брэдли. Это было в 2016 году, когда они работали над фильмом и Говард Стерн в лоб спросил Гагу, может ли что-то у них быть. И она ответила, что это невозможно и главное для нее – история, которую они рассказывают.

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