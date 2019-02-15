Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford



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Джиджи Хадид и Джоан Смоллс

Известные модели позировали фотографу Ферри ван дер Ната

Супермодели Джиджи Хадид и Джоан Смоллс стали лицами рекламной кампании Tom Ford сезона весна/лето — 2019.

Девушки примерили гламурные образы: Джиджи позирует в бежевом обтягивающем платье, золотых туфлях и с шарфом на голове, а Джоан — в черном кожаном платье и больших солнцезащитных очках.

Кроме Джиджи и Джоан новой фотосессией порадовал и известный актер Вигго Мортенсен. 60-летний Вигго Мортенсен примерил несколько элегантных костюмов и пальто, прогулялся по живописным улочкам и поговорил о фильме «Зеленая книга», которая в этом году претендует на золотую статуэтку «Оскар».

Джерело: Buro 24/7