Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford
-
Розсилка
Джиджи Хадид и Джоан Смоллс
Известные модели позировали фотографу Ферри ван дер Ната
Супермодели Джиджи Хадид и Джоан Смоллс стали лицами рекламной кампании Tom Ford сезона весна/лето — 2019.
Девушки примерили гламурные образы: Джиджи позирует в бежевом обтягивающем платье, золотых туфлях и с шарфом на голове, а Джоан — в черном кожаном платье и больших солнцезащитных очках.
Кроме Джиджи и Джоан новой фотосессией порадовал и известный актер Вигго Мортенсен. 60-летний Вигго Мортенсен примерил несколько элегантных костюмов и пальто, прогулялся по живописным улочкам и поговорил о фильме «Зеленая книга», которая в этом году претендует на золотую статуэтку «Оскар».
Джерело: Buro 24/7