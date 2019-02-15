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    Фото

    Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford

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    Джиджи Хадид и Джоан Смоллс - Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford
    Джиджи Хадид и Джоан Смоллс

    Известные модели позировали фотографу Ферри ван дер Ната

    Супермодели Джиджи Хадид и Джоан Смоллс стали лицами рекламной кампании Tom Ford сезона весна/лето — 2019.

    Девушки примерили гламурные образы: Джиджи позирует в бежевом обтягивающем платье, золотых туфлях и с шарфом на голове, а Джоан — в черном кожаном платье и больших солнцезащитных очках.  

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    Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford
    Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford
    Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford
    Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford
    Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford
    Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford
    Джиджи Хадид и Джоан Смоллс снялись в фотосете для Tom Ford

    Кроме Джиджи и Джоан новой фотосессией порадовал и известный актер Вигго Мортенсен. 60-летний Вигго Мортенсен примерил несколько элегантных костюмов и пальто, прогулялся по живописным улочкам и поговорил о фильме «Зеленая книга», которая в этом году претендует на золотую статуэтку «Оскар». 

    Джерело: Buro 24/7

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