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    Жизнь

    Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи

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    Лина Хиди - Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи
    Лина Хиди

    Актриса дала интервью The Guardian, в котором также отметила, что сценаристы сериала не могли угодить всем.

    Британская актриса Лина Хиди, прославившаяся после роли Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», рассказала в интервью The Guardian, что хотела бы лучшей смерти для своей героини в финале легендарной саги.

    На вопрос журналиста, что бы сказала Хиди шоураннерам сериала Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу, если бы они сели вместе где-то выпить, она ответила: «Я сказала бы, что хотела лучшей смерти для Серсеи».

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    Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи
    Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи
    Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи
    Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи
    Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи
    Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи
    Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи
    Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи
    Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи

    Лина Хиди прокомментировала это так: «В этом сериале ты можешь погибнуть самыми разными способами, и, конечно, ты задумываешься о смерти. Так что я была несколько разочарована. Я думаю, что они [создатели сериала Бениофф и Уайсс] не могли угодить всем. Что бы они ни сделали, на них полетели бы камни».

     

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