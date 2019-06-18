Звезда «Игры престолов» Лина Хиди призналась, что хотела бы «лучшей смерти» для Серсеи



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Лина Хиди

Актриса дала интервью The Guardian, в котором также отметила, что сценаристы сериала не могли угодить всем.

Британская актриса Лина Хиди, прославившаяся после роли Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», рассказала в интервью The Guardian, что хотела бы лучшей смерти для своей героини в финале легендарной саги.

На вопрос журналиста, что бы сказала Хиди шоураннерам сериала Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу, если бы они сели вместе где-то выпить, она ответила: «Я сказала бы, что хотела лучшей смерти для Серсеи».

Лина Хиди прокомментировала это так: «В этом сериале ты можешь погибнуть самыми разными способами, и, конечно, ты задумываешься о смерти. Так что я была несколько разочарована. Я думаю, что они [создатели сериала Бениофф и Уайсс] не могли угодить всем. Что бы они ни сделали, на них полетели бы камни».