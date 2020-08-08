Звезда «Молодого папы» Джуд Лоу стал отцом в шестой раз



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Британский актер Джуд Лоу с женой

Пара долгое время скрывала беременность от посторонних.

Британский актер Джуд Лоу в шестой раз стал отцом. Малыша ему подарила супруга Филипа Коэн. Пара официально стала мужем и женой в апреле 2019 года. До этого момента они встречались на протяжении четырех лет. Тогда Лоу признавался, что сделал самый правильный выбор в своей жизни.

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Для 33-летней Филипы, доктора психологических наук, это первый ребенок. А для 47-летнего Джуда – шестой. У него уже есть трое наследников от предыдущего брака с дизайнером Сэди Фрост, а также внебрачные дети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.