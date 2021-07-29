Звезда сериала «Во все тяжкие» перенес сердечный приступ на съемках

Сейчас состояние актера стабильно

28 июля интернет облетела новость о том, что Боб Оденкерк, известный ролями адвоката-мошенника Сола Гудмана и мстителя Хатча Мэнселла в «Никто» Ильи Найшуллера потерял сознание на съемках сериала «Лучше звоните Солу». 29 июля The Hollywood Reporter, что актер перенес сердечный приступ. Он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Съемки шестого (и финального) сезона спин-оффа «Во все тяжкие» проходят в Нью-Мексико. Актеру стало плохо, и съемочная группа сразу же вызвала скорую.

Актер сыграл адвоката-мошенника Сола Гудмана, который появлялся и в оригинальном шоу, и в снимающемся спин-оффе.

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.