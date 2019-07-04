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    Жизнь

    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой

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    <p>Мерьем Узерли</p> <p>instagram.com/meryemuzerlimeryem/</p> - Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой

    Мерьем Узерли

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Актриса продолжает гостить у родителей в Германии

    35-летняя актриса Мерьем Узерли наслаждается теплой погодой в немецком городе Кассель и ест домашнюю еду своей мамы. Вместе с ней отдыхает и пятилетняя дочка Лара. Девочка появилась на свет в феврале 2014 года. Кто ее отец, точно неизвестно. За год до этого артистка рассталась с турецким бизнесменом Джаном Атешем.

    На новых фото Мерьем выглядит счастливой. Наследница ее крепко обнимает и целует. Поклонники турецкого сериала пришли в восторг от трогательных фото.

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    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой
    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой
    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой
    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой
    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой
    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой
    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой
    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой
    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой
    Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    «Сколько тут души и нежности. Мамина любовь и мамино счастье», «Какие сладкие», «Прекрасные ангелы», «Ой, Мерьем, как приятно смотреть на вас с дочкой!», «Красавицы, очень милые», - высказались подписчики.

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