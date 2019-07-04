Звезда «Великолепного века» поделилась снимком с подросшей дочкой



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Мерьем Узерли instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Актриса продолжает гостить у родителей в Германии

35-летняя актриса Мерьем Узерли наслаждается теплой погодой в немецком городе Кассель и ест домашнюю еду своей мамы. Вместе с ней отдыхает и пятилетняя дочка Лара. Девочка появилась на свет в феврале 2014 года. Кто ее отец, точно неизвестно. За год до этого артистка рассталась с турецким бизнесменом Джаном Атешем.

На новых фото Мерьем выглядит счастливой. Наследница ее крепко обнимает и целует. Поклонники турецкого сериала пришли в восторг от трогательных фото.

«Сколько тут души и нежности. Мамина любовь и мамино счастье», «Какие сладкие», «Прекрасные ангелы», «Ой, Мерьем, как приятно смотреть на вас с дочкой!», «Красавицы, очень милые», - высказались подписчики.

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