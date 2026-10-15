«Звози дружину на Балі»: жінка скандального блогера Люсія Барська лайкою відповіла військовому (фото)

Барська не стримувала себе в Instagram після того, як Іванов розповів про спосіб життя подружжя під час повномасштабної війни

Дружина колишнього прокурора та керівника скандальної ГО «Нон-Стоп Україна» Кирила Яковця, Люсія Барська, нецензурно відреагувала на публікації військовослужбовця ЗСУ та журналіста Сергія Іванова про закордонне життя їхньої родини. Замість пояснень щодо походження коштів на дорогі апартаменти в Іспанії, автомобіль Mercedes та відпочинок на Балі жінка порадила військовому придбати своїй дружині годинник Cartier і відвезти її на індонезійський курорт.

Відповідні заяви Барська оприлюднила в Instagram після того, як Іванов розповів про спосіб життя подружжя, яке під час повномасштабної війни перебуває за межами України.

«Купи своїй дружині Cartier і звози її на Балі!» – написала Барська російською мовою, звертаючись до військового.

При цьому жінка не обмежилася демонстрацією свого нового манікюру та дорогого годинника. В іншій публікації вона використала нецензурну лексику на адресу журналістів, які висвітлюють діяльність її чоловіка. «Как вы зае___ли!!» – написала Барська, обурюючись публікаціями про її родину.

Причиною емоційної реакції Барської стали дописи про закордонний спосіб життя Кирила Яковця, колишнього прокурора, який нині очолює ГО «Нон-Стоп Україна».

Яковець виїхав з України під час війни та разом із родиною проживає в Іспанії. Військовий Іванов називає його ухилянтом від мобілізації та стверджує, що той фігурує у декількох кримінальних провадженнях.

Журналіст також заявляє, що подружжя Яківців проживало в елітних житлових комплексах на іспанському узбережжі, де оренда апартаментів може коштувати 2000–2500 євро на місяць. Вже у 2026 році родина оселилася в апартаментах площею понад 170 квадратних метрів й користується автомобілем Mercedes GLE Coupé.

Окрему увагу військовий приділив відпочинку подружжя на Балі. Він опублікував світлини з соціальних мереж Барської, зроблені навесні 2026 року. На фотографіях жінка позує на тлі екзотичних водоспадів, на деяких знімках присутній чоловік, обличчя якого приховане.

Такий спосіб життя родини блогера вочевидь не відповідає офіційним прибуткам. Кирило Яковець задекларував за три роки лише 57 тис. грн доходу. З них 27 тис. від незалежної професійної діяльності у 2021 році та 30 тис. грн державної допомоги за програмою «єПідтримка» у 2023-му.

Сергій Іванов стверджує, що Яковець причетний до порушень податкового законодавства та відмивання коштів. Тож всі документи щодо його діяльності вже передані іспанським правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше представники українського бізнесу звинуватили Яковця та його ГО «Нон-Стоп Україна» у систематичному інформаційному тиску. Лише за перші сім місяців 2026 року організація фігурувала приблизно у 800 окремих судових справах щодо 340 компаній. Підприємці називають це судовим тролінгом та інформаційним рекетом. На думку, засновника девелоперської компанії KAN Ігоря Ніконова, такі масові звернення – спосіб спонукати бізнес платити за припинення тиску.

Відомо, що наразі Кирило Яковець фігурує у трьох кримінальних провадженнях, які стосуються неправдивого повідомлення про злочин, ухилення від мобілізації та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Однак головним питанням, у дописах Іванова, залишається походження коштів, за які родина керівника ГО «Нон-Стоп Україна», дозволяє собі розкішне життя за кордоном.