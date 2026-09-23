Чоловік з протезом утеплює фасад багатоповерхівки: фото з Василькова вразило мережу

Автором фото виявився волонтер Ігор Пивовар, якого вразив вчинок чоловіка

У мережі з'явилася вражаюча світлина, яку опублікувала волонтерка Діана Макарова: на ній чоловік із протезом ноги працює на висоті, утеплюючи фасад будинку. Як з'ясував «Главком», кадр є повністю реальним і зроблений у місті Васильків на Київщині.

Чоловік з протезом працює на висоті без страховки фото: Ігор Пивовар/Facebook

Автором фото виявився волонтер Ігор Пивовар, який уже багато років співпрацює з фронтовою волонтеркою Діаною Макаровою. У коментарі «Главкому» він розповів деталі створення цього знімка. За словами волонтера, він прямував у власних справах і випадково помітив робітника, який утеплював фасад. Чоловік висів на двох мотузках і сидів на спеціальній дощечці.

фото: Ігор Пивовар/Facebook

«Я зупинився, бо був просто вражений цим вчинком. Чоловік, незважаючи на таку серйозну інвалідність, працює, до того ж на такій складній і небезпечній роботі», – поділився Ігор Пивовар.

Главком раніше розповідав про 41-річного Миколу Шота, який втратив через поранення на фронті чотири кінцівки. Після тривалого періоду реабілітації захисник почав ходити на протезах та здійснив свою мрію – політ на параплані.