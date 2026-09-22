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Аліна Гросу пояснила, чому повернулася в Україну з чоловіком-росіянином

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Аліна Гросу перебуває у шлюбі з російським актором Романом Полянським
фото: Іnstagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу розповіла, коли переїхала до України зі США

Українська співачка Аліна Гросу заявила про повернення в Україну після кількох років життя у США разом із сином та чоловіком. Зірка пояснила своє рішення переїхати зі Штатів на Батьківщину. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю артистки Oboz.ua

За словами Аліни Гросу, вона приїхала до України напередодні пологів, у квітні співачка народила первістка Марка-Габріеля. Саме поява сина стала причиною повернення зірки на Батьківщину. «Я повернулася сюди ще до пологів. На цьому етапі свого життя вважаю, що для мене дуже важливо, аби моя дитина зростала у великій люблячій сім'ї», – розповіла співачка.

Аліна Гросу вперше стала мамою 17 квітня 2026 року
Аліна Гросу вперше стала мамою 17 квітня 2026 року
фото: Іnstagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу вважає, що для її сина краще буде зростати в Україні поруч із рідними та близькими. «Уся моя родина зараз в Україні, і я хочу, щоб поруч із ним були не тільки батьки, а й дідусь, бабуся, тітки, дядьки, прабабусі – у нього їх навіть дві. Мені здається, для сина так буде психологічно безпечніше. І, звичайно, він швидше та краще вивчить мову», – пояснила вона.

Аліна Гросу не показує обличчя свого чоловіка у соцмережах
Аліна Гросу не показує обличчя свого чоловіка у соцмережах
фото: Іnstagram.com/alina_grosu

Крім того, для Гросу важливо, щоб хлопчик навчався в Україні, вивчав рідну мову та переймав українські традиції. «Я хочу, щоб моя дитина перейняла якісь наші традиції, відчувала цей зв’язок із родиною. Мені також подобається наша початкова освіта. Я дивлюся на те, як навчається мій брат, скільки мов він вивчає, які можливості ми можемо йому дати, і, звичайно, хочу, щоб мій малий зараз зростав саме в Україні», – розповіла співачка.

Нагадаємо, 17 квітня українська співачка Аліна Гросу вперше стала мамою. Виконавиця народила сина та показала перші миті з новонародженим. Хлопчика назвали подвійним імʼям Марк-Габріель.

До слова, співачка Аліна Гросу пояснювала, чому не показує обличчя свого чоловіка у соцмережах. Аліна Гросу зауважила, що не приховує того, що в неї є чоловік. Також вона не відмовляє шанувальникам у спілкуванні та спільному фото, коли він з нею.

Аліна Гросу та Роман Полянський познайомилися в Україні
Аліна Гросу та Роман Полянський познайомилися в Україні
фото: скриншот Іnstagram.com/alina_grosu

Однак співачка прийняла рішення не показувати свого коханого у соцмережах. Гросу пояснила, що не хоче транслювати особисте у блозі.  Чоловком Аліни Гросу є російський актор Роман Полянський. Пара познайомилася під час його зйомок в Україні. 

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Теги: Аліна Гросу син чоловік сім'я США Батьківщина

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