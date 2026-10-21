30 років «Інтеру». Які зірки починали свій шлях на телеканалі

Сумська, Зеленський, Писанка та інші знаменитості працювали на телеканалі «Інтер»

Одним із генеральних директорів каналу «Інтер» був Володимир Зеленський

20 жовтня, 30 років тому, телеканал «Інтер» уперше вийшов в ефір. Канал починали нині відомі українські актори, ведучі та журналісти. Хто з зірок увійшов в історію каналу, розповів «Главком».

Володимир Зеленський

фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський з 2010 по вересень 2012 року працював генеральним продюсером телеканалу «Інтер». На каналі виходили розважальні проєкти студії «Квартал-95», зокрема кілька сезонів «Вечірнього кварталу».

Руслана Писанка

фото з відкритих джерел

Руслана Писанка вела прогноз погоди на «Інтері» протягом кількох років. У 2008 році разом із Володимиром Зеленським вона вела реаліті-шоу «Службовий романс». 19 липня 2022 року Руслана Писанка померла у Німеччині, вона борося з онкологією. Їй було 56 років.

Сергій Притула

фото з відкритих джерел

Сергій Притула на початку телевізійної кар’єри вів на «Інтері» програму «Було ваше, стало наше».

Маша Єфросиніна

фото з відкритих джерел

Маша Єфросиніна була співведучою на «Інтері» шоу «Один у полі», а також була адвокаткою в програмі «Модний вирок». Вела рубрику у програмі «Ранок з Інтером».

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська була ведучою програми «Шанс» на «Інтері». Її співедучим був Кузьма Скрябін. Також брала участь у шоу «Зірковий дует».

Андрій Кузьменко

фото з відкритих джерел

Андрій Кузьменко (Скрябін) також працював на Інтері. Співак вів програму «Шиканемо». Також разом із Могилевською був ведучим «Шансу».

Ігор Кондратюк

фото з відкритих джерел

Ігор Кондратюк був автором і ведучим музичних телепроєктів «Караоке на майдані» та «Шанс». Також був ведучим і головним редактором телепрограми «Інтелект-шоу LG «Еврика!»» на «Інтері». Крім того, був продюсером проєктів «Зірковий дует» та «Teen-ринг». Пішов з каналу у 2007 році.

Леся Нікітюк

фото з відкритих джерел

Леся Нікітюк стала відомою завдяки тревел-шоу «Орел і решка», де була співведучою з Андрієм Бєдняковим. Програма виходила на «Інтері».

Андрій Бєдняков

фото з відкритих джерел

Андрій Бєдняков у 2011 році став ведучим тревел-шоу «Орел і решка» разом із Жанною Бадоєвою.

Антон Птушкін

фото з відкритих джерел

Антон Птушкін спочатку працював сценаристом «Орла і решки», а згодом став ведучим проєкту.

Олександр Пікалов

фото з відкритих джерел

Олександр Пікалов – актор, сценарист і учасник студії «Квартал-95», який брав участь у створенні розважальних проєктів, що виходили на «Інтері».

Ольга Фреймут

фото з відкритих джерел

Ольга Фреймут у 2019 році вела на «Інтері» токшоу про відносини між чоловіками і жінками «Роман з Ольгою». Її співведучим був Роман Кадємін.

Наталія Сумська

фото з відкритих джерел

Народна артистка України Наталія Сумська з осені 2003 року до 2010 року вела на «Інтері» програму «Ключовий момент».

Зірки, які стали на бік Росії

Серед відомих зірок-ведучих каналу «Інтер» були знаменитості, які нині підтримують війну РФ в Україні, поширюють пропаганду або ж замовчують російську агресію. Серед них:

Сніжана Єгорова, яка публічно підтримала Володимира Путіна, а нині поширює проросійські заяви.

яка публічно підтримала Володимира Путіна, а нині поширює проросійські заяви. Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко , яка нині мешкає в РФ та підтримує російську агресію.

, яка нині мешкає в РФ та підтримує російську агресію. Ведучий «Інтеру» Андрій Доманський вів програми «Сусід на обід» і «Готуємо разом». Оселився в РФ та отримав російське громадянство.

вів програми «Сусід на обід» і «Готуємо разом». Оселився в РФ та отримав російське громадянство. Телеведучий білоруського походження Дмитро Шепелєв , який працював на українському телебаченні та вів разом із Володимиром Зеленським шоу «Розсміши коміка», тепер живе та працює в Росії. Він навіть їздив в окупований Маріуполь, де знімав шоу про тварин для пропагандистського каналу «Россия-1».

, який працював на українському телебаченні та вів разом із Володимиром Зеленським шоу «Розсміши коміка», тепер живе та працює в Росії. Він навіть їздив в окупований Маріуполь, де знімав шоу про тварин для пропагандистського каналу «Россия-1». Уродженка Одеси, ведуча Регіна Тодоренко, яка стала відомою завдяки шоу «Орел і решка» на «Інтері», згодом побудувала кар’єру в Росії. Наразі продовжує жити в Росії, замовчує війну в Україні та має російський паспорт.

Олександр та Ірина Зінченки

Олександр та Ірина Зінченки фото з відкритих джерел

Олександр Зінченко був першим генеральним директором телеканалу «Інтер» і обіймав цю посаду з 1996 до 2001 року. Також був народним депутатом України, пішов з життя 2010 року у віці 53 років.

Дружина Олександра Зінченка, Ірина Зінченко, була авторкою та ведучою програми «Уік-енд» на «Інтері» від перших днів роботи каналу. У липні 2003 року її звільнили з телеканалу разом із дочкою, ведучою спортивної редакції, Катериною Зінченко.

Нагадаємо, наглядову раду ПрАТ «Телеканал «Інтер», основного медійного активу Group DF Дмитра Фірташа, залишили Ганна Безлюдна та Мирослава Караєва, тоді як новими її членами стали Сергій Коннов та Сергій Созановський, засновники однієї з найстаріших на ринку однойменної юрфірми, а також Ігор Ярина, котрий очолював юрфірму «ДФ Лекс» із Group DF.