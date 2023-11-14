Канал «Інтер» міняє керівництво

Новим головою правління «Інтер» призначено Олександра Пилипця, який раніше був шеф-редактором телеканалу

Наглядову раду ПрАТ «Телеканал «Інтер», основного медійного активу Group DF Дмитра Фірташа, залишили Ганна Безлюдна та Мирослава Караєва, тоді як новими її членами стали Сергій Коннов та Сергій Созановський, засновники однієї з найстаріших на ринку однойменної юрфірми, а також Ігор Ярина, котрий очолював юрфірму «ДФ Лекс» із Group DF. Про це йдеться у пресрелізі на сайті групи за підсумками зборів акціонерів.

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«Компанія GDF високо оцінює досягнення роботи Ганни Безлюдної. Ганна Безлюдна продовжить співпрацю з компанією на рівні Group DF media – головної компанії Group DF у медійному бізнесі», – зазначається у повідомленні.

Також припинено повноваження голови правління телеканалу «Інтер» Катерини Шкуратової, яка продовжить роботу в новому медійному міжнародному проєкті компанії.

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На сайті телеканалу уточнюється, що новим головою правління «Інтер» призначено Олександра Пилипця, який раніше був шеф-редактором телеканалу, а останні майже 10 років – директором ТОВ «Національні інформаційні системи», що входить до групи та виробляє програми для «Інтеру».

До складу правління також увійшли Олексій Романюта і Тарас Прозоровський, які працюють у керівництві «Інтеру» щонайменше з 2013 року, а також О.В. Адонін.

Зазначається, що головою наглядової ради телеканалу залишається Роберт Шетлер Джонс.

Зазначимо, Безлюдна до 2009 року була генпродюсером «Інтеру», а в лютому 2013 року ввійшла до його наглядової ради. Тоді її членом також стала Караєва як представник міноритарного акціонера ТОВ «Пегас Телебачення».

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Созановський у 2006-2010 роках очолював правління «Інтеру», однак потім зосередився на розвитку приватної кіностудії Film.UA, що стала найбільшою в Україні.

Нагадаємо, серед великих приватних телеканалів, які виробляють контент для марафону «Єдині новини #UAразом», найбільше бюджетних коштів з початку року одержало ТОВ «СЛМ Новини» – 141,72 млн грн. Ця фірма належить до медіагрупи Starlight Media (до складу входять телеканали ICTV, ICTV2, СТБ, Новий канал, ОЦЕ ТБ, Твій серіал, M1, M2) олігарха Віктора Пінчука.

Крім того, Державний «Укрінформ» отримав нового гендиректора.

До слова, як з’ясував «Главком», окрім марафону «Єдині новини #UAразом», держава фінансує інший проєкт. Це – марафон FreeДом – щоденний телевізійний інформаційний проєкт, який виходить російською мовою в ефірі телеканалу українського іномовлення UA, що належить державному підприємству «Мультимедійна платформа іномовлення України». Тут видатки дещо скромніші – 223 млн грн на канали з пулу трьох олігархів. До обов’язків каналів входить: виробництво інформаційної продукції, у тому числі блоку новин і аналітичних сюжетів, орієнтованих на російськомовного глядача у Європі, Росії та світі; ведення прямих ефірів російською мовою та, за необхідності, трансляція брифінгів і пресконференцій з перекладом на російську.