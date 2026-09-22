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Дядя Жора розкрив суми гонорарів українських зірок

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дядя Жора розповів, скільки котують виступи молодих артистів
фото: Іnstagram.com/dyadya_jora

Дядя Жора назвав співачку, яка нині підкорює українців хітами

Шоумен Вадим Мичковський, найбільш відомий як Дядя Жора, назвав суми гонорарів українських зірок. Артист пояснив, що впливає на вартість виступів. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю співака Blick.ua.

За словами Дяді Жори, популярні артисти можуть отримати близько $20 тис. за один приватний виступ на корпоративі чи іншому заході. Водночас виступи артистів другого ешелону складають близько $10 тис.

«Якщо в середньому говорити, щоб не конкретизувати кожного, топи – це $20 тис. плюс. Хтось 50 хвилин, хтось годинку, хтось 40 хвилин. Але класика – це 45 хвилин, повноцінний виступ на корпоративі», – зазначив він.

Водночас молоді артисти можуть піднімати вартість свого виступу після успішного релізу нової пісні. «Початківці – це $3 тис. плюс. Буває, що артист тільки з'являється з однією піснею. Ще вчора, грубо кажучи, було $1500, ще й «давайте знижку зроблю». А тут пісня стрільнула – все, вже $3-4 тис. Якщо є пісня, яка має десь мільйон переглядів на YouTube, є в ротації, її вже знають – це один рівень. Але мільйон – це ще досить вузьке коло. Якщо пісня має понад 10 млн – це вже «хітяра», яку має знати кожен другий-третій», – пояснив шоумен.

Дядя Жора розкрив суми гонорарів українських зірок фото 1
фото: Іnstagram.com/dyadya_jora

Також Дядя Жора зазначив, що співачка Альона Омаргалієва наразі має гарний попит на свої виступи завдяки низці пісень, що постійно стають хітами. «Альона Омаргалієва зараз у топчику. Зловила хіт за хітом – кілька хітів підряд, і зараз у нас постійно її запитують. Особливо влітку, коли сезон весіль: то фестиваль, то масовий захід, то ще щось», – висловився артист.

Зазначимо, сьогодні, 22 вересня, Дядя Жора святкує 51-річчя.

Нагадаємо, Дядя Жора випустив нову пісню та кліп «Випускний». В ексклюзивному коментарі «Главкому» співак поділився особистим та пригадав найяскравіші моменти свого випускного та своїх доньок. Старша донька артиста Уляна закінчила школу у 2019 році, а Устина – у 2024. 

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Теги: гроші співак телеведучий шоубіз

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