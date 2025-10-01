Актор із ЗСУ розгромив «холостяка» Цимбалюка за форму з шевроном «Азова» (відео)

Військовослужбовця Мірешкіна обурила позиція Тараса Цимбалюка

Актор, військовослужбовець Данііл Мірешкін оприлюднив обурене відеозвернення. В ньому захисник України висловив обурення актором Тарасом Цимбалюком з декількох причин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Данііла Мірешкіна.

Мірешкін, який служить в «Азові», обурився, що Тарас Цимбалюк одягнув форму з шевроном 12-ї бригади спеціального призначення для зйомок в одному з проєктів. За словами Мірешкіна, справжні бійці «Азову» здобувають право носити цей шеврон через жорсткі випробування – базовий курс бойової підготовки, участь у бойовий діях тощо. Мірешкін наголосив, що використання такого символу людьми, які не пройшли подібних випробувань – це лицемірство.

«У мене «підгорає», коли люди, мало дотичні до української армії, допомоги військовим, одягають форму і грають українських військових. Мене від цього нудить. Коли я побачив шеврон «Азову» на Тарасові, мене взагалі вивернуло… У тебе вистачає нахабства одягти форму і грати українських героїв, коли ти на інтерв'ю говориш, що ухилянт. Має бути соромно», – заявив Мірешкін.

Актор Тарас Цимбалюк на зйомках фільму «Лютий привіт» фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Зірковий захисник також не розуміє, чому головний герой романтичного телешоу «Холостяк-14» не організовує власних зборів на потребу війську.

«Для галочки зарепостити збір – це не те навантаження, коли ти береш на себе відповідальність пригнати машину, відремонтувати, щось організувати, конкретно допомогти. Робити це просто для відведення очей і продовжувати жити своє найкраще життя, коли купа акторів служить у війську й гинуть на війні», – розповів у відео Данііл.

Мірешкін зазначив, що в нього був неприємний інцидент з Цимбалюком щодо одного зі зборів. Подробиць військовослужбовець розкривати не став, лише наголосив – розповість про це згодом. Не промовчав Мірешкін і про новий сезон шоу «Холостяк», прем'єра якого відбудеться вже 17 жовтня. Минулого року головним героєм був ветеран Олександр Терен (Будько). Те, що керівництво телеканалу СТБ обрало Тараса Цимбалюка для 14-го сезону обурило багатьох українців.

Відео Мірешкіна лише в Instagram набрало понад 120 тис. переглядів. В коментарях актора підтримали чимало користувачів соцмережі. Втім, представники українського шоу-бізнесу свої повідомлення не залишили. Не коментував відео і Тарас Цимбалюк.

«Питання до всіх медійників: ви або почнете брати участь і робити від себе все можливе для нашої перемоги, або ви не заслуговуєте увагу суспільства до вас. Так не буде. Країна змінюється. І ви або змінюєтесь разом з нею, або ви йдете просто ні в куди», – підсумував Мірешкін.

