Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Актор із ЗСУ розгромив «холостяка» Цимбалюка за форму з шевроном «Азова» (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Мерешкін не вперше згадує в соцмережах про свого колегу
колаж: glavcom.ua

Військовослужбовця Мірешкіна обурила позиція Тараса Цимбалюка

Актор, військовослужбовець Данііл Мірешкін оприлюднив обурене відеозвернення. В ньому захисник України висловив обурення актором Тарасом Цимбалюком з декількох причин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Данііла Мірешкіна.

Мірешкін, який служить в «Азові», обурився, що Тарас Цимбалюк одягнув форму з шевроном 12-ї бригади спеціального призначення для зйомок в одному з проєктів. За словами Мірешкіна, справжні бійці «Азову» здобувають право носити цей шеврон через жорсткі випробування – базовий курс бойової підготовки, участь у бойовий діях тощо. Мірешкін наголосив, що використання такого символу людьми, які не пройшли подібних випробувань – це лицемірство.

«У мене «підгорає», коли люди, мало дотичні до української армії, допомоги військовим, одягають форму і грають українських військових. Мене від цього нудить. Коли я побачив шеврон «Азову» на Тарасові, мене взагалі вивернуло… У тебе вистачає нахабства одягти форму і грати українських героїв, коли ти на інтерв'ю говориш, що ухилянт. Має бути соромно», – заявив Мірешкін.

Актор Тарас Цимбалюк на зйомках фільму «Лютий привіт»
Актор Тарас Цимбалюк на зйомках фільму «Лютий привіт»
фото: Instagram/taras.tsymbaliuk

Зірковий захисник також не розуміє, чому головний герой романтичного телешоу «Холостяк-14» не організовує власних зборів на потребу війську.

«Для галочки зарепостити збір – це не те навантаження, коли ти береш на себе відповідальність пригнати машину, відремонтувати, щось організувати, конкретно допомогти. Робити це просто для відведення очей і продовжувати жити своє найкраще життя, коли купа акторів служить у війську й гинуть на війні», – розповів у відео Данііл.

Мірешкін зазначив, що в нього був неприємний інцидент з Цимбалюком щодо одного зі зборів. Подробиць військовослужбовець розкривати не став, лише наголосив – розповість про це згодом. Не промовчав Мірешкін і про новий сезон шоу «Холостяк», прем'єра якого відбудеться вже 17 жовтня. Минулого року головним героєм був ветеран Олександр Терен (Будько). Те, що керівництво телеканалу СТБ обрало Тараса Цимбалюка для 14-го сезону обурило багатьох українців.

Відео Мірешкіна лише в Instagram набрало понад 120 тис. переглядів. В коментарях актора підтримали чимало користувачів соцмережі. Втім, представники українського шоу-бізнесу свої повідомлення не залишили. Не коментував відео і Тарас Цимбалюк.

«Питання до всіх медійників: ви або почнете брати участь і робити від себе все можливе для нашої перемоги, або ви не заслуговуєте увагу суспільства до вас. Так не буде. Країна змінюється. І ви або змінюєтесь разом з нею, або ви йдете просто ні в куди», – підсумував Мірешкін.

Раніше «Главком» розповідав, що Тарас Цимбалюк зухвало порушив дрескод Одеського міжнародного кінофестивалю.

Читайте також:

Теги: Азов скандал актор Тарас Цимбалюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

«Ми довго притиралися один до одного…». Вдова Поклада розказала історію головного кохання свого життя
«Ми довго притиралися один до одного…». Вдова Поклада розказала історію головного кохання свого життя
Актор із ЗСУ розгромив «холостяка» Цимбалюка за форму з шевроном «Азова» (відео)
Актор із ЗСУ розгромив «холостяка» Цимбалюка за форму з шевроном «Азова» (відео)
Весільний бум в гурті «Курган і Агрегат». Ще один учасник одружився (фото)
Весільний бум в гурті «Курган і Агрегат». Ще один учасник одружився (фото)
Невістка Бойка винайняла Палац спорту для супершоу: які артисти погодилися виступити
Невістка Бойка винайняла Палац спорту для супершоу: які артисти погодилися виступити
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу
«Скоріш за все, визнають придатним». Списаний із ЗСУ телеведучий Геннадій Попенко готується до чергової ВЛК
«Скоріш за все, визнають придатним». Списаний із ЗСУ телеведучий Геннадій Попенко готується до чергової ВЛК

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua