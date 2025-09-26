Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зірка фільму «Крути 1918» мобілізувався до лав ЗСУ

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
Актор не раз грав військових у фільмах та серіалах
фото: Instagram/intervision_world

Влітку представнику українського кінематографа виповнилось 29 років

Актор Євгеній Ламах оголосив про свою мобілізацію до Збройних сил України. Він вже проходить базовий військовий вишкіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Культура».

Ламах звернувся до 1-го рекрутингового центру Сухопутних військ ЗСУ. Курс базового вишколу актора триватиме близько двох місяців. Після цього стане відомо, до якого підрозділу його направлять. Євгеній зізнався, що для нього рішення було нелегким.

«Настає час, коли з’являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут всі твої. І хочеться жити в цій країні надалі. Хочеться, щоб в цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека», – заявив актор.

Він додав, що рідні сприйняли його вибір із розумінням, хоча емоцій не уникли. «Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль», – підсумував захисник України.

У своїй кар’єрі Ламах неодноразово грав військових героїв. Серед його найвідоміших фільмів – «Крути 1918», «Черкаси», «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас», «Мирний-21» та інші. За роль у фільмі «Черкаси» він був номінований на кінопремії «Золота дзиґа» та «Кіноколо».

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Олексій Єсаков (@alexyesakov)

Телеканал «2+2» опублікував пост з приводу мобілізації Ламаха. Актор знайомий глядачам за серіалами «Друзі», «Одна родина. Весілля», «Злі духи», «Переслідуючи вогонь» та «Звичайна людина».

«Поки що невідомо, в якому підрозділі він служитиме та чи зможе поєднувати акторство зі службою.Ми пишаємося вибором актора і щиро бажаємо Євгенію витримки, сили й віри. Адже саме завдяки таким відважним людям тримається Україна і наближається перемога», – зазначили в «2+2».

Євгеній Ламах народився 29 червня 1996 року у місті Лебедин (Сумська область). Дитинство та юність провів у місті Суми. Навчаючись в початковій школі займався у театральному гуртку. Там він й отримав перший акторський досвід – у музичній виставі «Король Дроздобород».

Після школи вступив до Київського національного університету культури і мистецтв, закінчив театральну кафедру, майстерня Володимира Нечипоренка. У 2016 році, навчаючись на третьому курсі, дебютував як кіноактор – у телесеріалі «Команда» режисера Кирил Капица.

Раніше «Главком» розповідав, в яких образах з'явились знаменитості на церемонії відкритті 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Водночас розпочались зйомки романтичної комедії «Потяг «Червона рута»».

Читайте також:

Теги: військові мобілізація актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Зірка фільму «Крути 1918» мобілізувався до лав ЗСУ
Зірка фільму «Крути 1918» мобілізувався до лав ЗСУ
Відомий продюсер натякнув на повернення шоу «Танці з зірками» в ефір
Відомий продюсер натякнув на повернення шоу «Танці з зірками» в ефір
Атмосфера та образи знаменитостей на відкритті 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю (фото)
Атмосфера та образи знаменитостей на відкритті 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю (фото)
Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували
Віталій Козловський оголився у ванній та зробив заяву. Знаменитості відреагували
Напівоголена Надя Дорофєєва зізналась, яку обіцянку дала собі
Напівоголена Надя Дорофєєва зізналась, яку обіцянку дала собі
Жити за 500 грн в місяць? Риммі Зюбіній довелося пояснювати свої слова, які спровокували хейт
Жити за 500 грн в місяць? Риммі Зюбіній довелося пояснювати свої слова, які спровокували хейт

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua