Зірка фільму «Крути 1918» мобілізувався до лав ЗСУ

Актор не раз грав військових у фільмах та серіалах

Влітку представнику українського кінематографа виповнилось 29 років

Актор Євгеній Ламах оголосив про свою мобілізацію до Збройних сил України. Він вже проходить базовий військовий вишкіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Культура».

Ламах звернувся до 1-го рекрутингового центру Сухопутних військ ЗСУ. Курс базового вишколу актора триватиме близько двох місяців. Після цього стане відомо, до якого підрозділу його направлять. Євгеній зізнався, що для нього рішення було нелегким.

«Настає час, коли з’являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут всі твої. І хочеться жити в цій країні надалі. Хочеться, щоб в цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека», – заявив актор.

Він додав, що рідні сприйняли його вибір із розумінням, хоча емоцій не уникли. «Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль», – підсумував захисник України.

У своїй кар’єрі Ламах неодноразово грав військових героїв. Серед його найвідоміших фільмів – «Крути 1918», «Черкаси», «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас», «Мирний-21» та інші. За роль у фільмі «Черкаси» він був номінований на кінопремії «Золота дзиґа» та «Кіноколо».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олексій Єсаков (@alexyesakov)

Телеканал «2+2» опублікував пост з приводу мобілізації Ламаха. Актор знайомий глядачам за серіалами «Друзі», «Одна родина. Весілля», «Злі духи», «Переслідуючи вогонь» та «Звичайна людина».

«Поки що невідомо, в якому підрозділі він служитиме та чи зможе поєднувати акторство зі службою.Ми пишаємося вибором актора і щиро бажаємо Євгенію витримки, сили й віри. Адже саме завдяки таким відважним людям тримається Україна і наближається перемога», – зазначили в «2+2».

Євгеній Ламах народився 29 червня 1996 року у місті Лебедин (Сумська область). Дитинство та юність провів у місті Суми. Навчаючись в початковій школі займався у театральному гуртку. Там він й отримав перший акторський досвід – у музичній виставі «Король Дроздобород».

Після школи вступив до Київського національного університету культури і мистецтв, закінчив театральну кафедру, майстерня Володимира Нечипоренка. У 2016 році, навчаючись на третьому курсі, дебютував як кіноактор – у телесеріалі «Команда» режисера Кирил Капица.

Раніше «Главком» розповідав, в яких образах з'явились знаменитості на церемонії відкритті 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Водночас розпочались зйомки романтичної комедії «Потяг «Червона рута»».