Зірка шоу «Україна має талант» доєднався до лав ЗСУ (відео)

48-річний Олександр Кварта з усмішкою на обличчі повідомив шанувальникам важливу новину

Український співак, учасник популярного телешоу «Україна має талант», Олександр Кварта доєднався до лав Збройних сил України. Артист опублікував дві відео у своїх соцмережах, в яких повідомив – він вже проходить військове навчання та готується до служби на передовій. Про це повідомляє «Главком».

«На радість усім, хто писав, чому я не в окопі, знайте: я вже майже в окопі. І на радість усім моїм друзям – я живий і здоровий. І я продовжую співати тільки найпозитивніші пісні. Слава Україні», – заявив 48-річний Олександр Кварта.

Лайки під дописами мобілізованого артиста поставили й представники українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, співак Wellboy та учасник гурту «Курган і Агрегат» Аміл Насіров. Свою підтримку в коментарях висловили шанувальники Кварти.

Бережи вас Бог! Заряджайте своєю енергетикою людей навколо, у вас це гарно виходить.

Мужній вчинок мужнього українця! Очікуємо позитивним та здоровим з довгоочікуваною перемогою.

Нехай у вас навіть там вистачає енергії на ваші супер танці.

Кварта став відомим після участі у першому сезоні телешоу «Україна має талант», де прославився виконанням пісні «Сеньорита, я влюблен» і дійшов до півфіналу. Також він пробував сили у Нацвідборі на Євробачення (у 2011 році), виступав у «Караоке на Майдані» та писав авторські пісні. Одну з його композицій, «По дороге к солнцу», свого часу виконувала російська співачка Алла Пугачова. Після початку повномасштабної війни вона з родиною покинула територію РФ.

Зазначимо, що вже у 2014 році Олександр Кварта почав активно виступати перед українськими військовими в зоні бойових дій на сході країни. А з початком повномасштабної війни організовував благодійні концерти та допомагав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що відомий саксофоніст та композитор Андрій Бармалій доєднався до лав українського війська. Також на початку цього року вокаліст гурту Nazva мобілізувався до ЗСУ.