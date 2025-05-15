Засновник Human Rights Foundation накричав на українську журналістку через «хороших» росіян

Під час розмови Хальворсен кричав та висловлював обурення через «демонізацію росіян в Україні»

У програмі форуму, де мала виступити Руденко, з 14 спікерів четверо були росіянами

Засновник Human Rights Foundation Тор Хальворсен накричав на українську журналістку Ольгу Руденко за те, що вона виступила проти росіян на Oslo Freedom Forum. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі журналістки.

Як розповіла Руденко, декілька тижнів тому її запросили виступити на форумі в Осло, однак вона довго вагалася. У програмі заходу з 14 спікерів четверо були росіянами – Володимир і Євгенія Кара-Мурзи, Галина Тимченко і Юлія Навальна, яку минулого року організація зробила головою своєї ради. Українських спікерів в програмі не було, однак у 2022 році на форумі виступали Олександра Матвійчук і Дмитро Кулеба.

«Після тижнів таких роздумів я написала організаторам, що готова прийняти запрошення, але висловила свою думку про проблематичність такого складу, відсутність інших українців, і попередила, що можу адресувати ці речі під час виступу на форумі. Запропонувала допомогти знайти більше українських спікерів», – каже вона.

Після цього їй написав засновник Human Rights Foundation та попросив про дзвінок. Під час розмови Хальворсен кричав та висловлював обурення через «демонізацію росіян в Україні». Він навіть запропонував журналістці організувати вечерю з Юлією Навальною, оскільки росіяни на форумі – «не росіяни, а наші дорогі друзі»

«Але найголовніше – хоча він і сказав, що не може заборонити мені висловити свою незгоду з позицією інших спікерів під час форуму, але кілька разів повторив, що якщо я це зроблю, це буде a disgrace, тобто ганебно», – поділилася Руденко.

Нагадаємо, численні російські організації у Фінляндії намагаються залучити до себе українців, і поширювати свій вплив них. У Фінляндії було багато випадків, коли регіональна і муніципальна влада, організації з працевлаштування не розуміли, що українцям важливо надавати послуги українською. Також міграційна служба надавала біженцям перекладачів російського походження.

Як повідомлялося, Юлія Навальна, дружина загиблого так званого російського опозиціонера Олексія Навального, спробує зробити те, чого не зміг її чоловік: взяти участь у виборах президента Росії.

До слова, українські активісти зірвали виступ Юлії Навальної на технологічній конференції Web Summit 2024 в Лісабоні. Конференція Web Summit є однією з найвідоміших у світі, а дехто її навіть називає «місцем, де народжується майбутнє». Щороку на саміті збирається понад 70 тис. відвідувачів, серед них – розробники, підприємці, інвестори.