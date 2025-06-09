Сили оборони знищили човен із російським десантом (відео)

На півдні ворожий човен з десантом пішов під воду

Воїни 40-ї окремої бригади бойового застосування знищили човен з російським десантом. Відповідне відео показали Сили оборони Півдня України, інформує «Главком».

«Мінус ворожий човен з десантом – влучає перший батальйон! Війна на воді – не менш важлива та інтенсивна, ніж на суші. І наші хлопці та дівчата з 40 окремої бригади бойового застосування (ОБрБО) це чудово доводять!», – йдеться у повідомленні.

Раніше Сили оборони Півдня України вразили залізничний локомотив із колоною військової техніки окупантів. «Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки», – йдеться у повідомленні.

Також підрозділи Збройних сил України та Служба безпеки вдарили по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.