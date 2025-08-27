Головна Скотч Шоу-біз
Аліна Гросу у кіно: співачка зіграє багатогранну героїню у стрічці про кохання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зйомки проходять у Києві, а кінотеатральний реліз романтичної комедії «Голос серця» запланований на осінь-зиму 2026 року
фото: пресслужба Аліни Гросу

Аліна Гросу повертається на великий екран у романтичній комедії «Голос серця»

В Україні стартували зйомки романтичної комедії «Голос серця». Одну з головних ролей у стрічці виконує співачка Аліна Гросу. Робота над проєктом, що розпочалася ще наприкінці 2021 року, була призупинена через повномасштабне вторгнення, але у 2025 році знімальний процес відновили. Про це повідомляє «Главком».

Стрічка розповідає історію ветерана війни на ім'я Жека, який дізнається, що має 8-річну доньку. Він вирушає до Києва, щоб стати частиною її життя, і випадково потрапляє на кастинг вокального шоу. На цьому шляху герой знаходить нові виклики, шанс примиритися з минулим та несподівану любов.

Аліна Гросу знімається в романтичній комедії
Аліна Гросу знімається в романтичній комедії

Крім Аліни Гросу, у фільмі знімаються Артур Логай, Олексій Нагрудний, Клавдія Дрозд та Аріна Трегуб. Режисеркою стрічки є Аліна Чеботарьова.

Аліна Гросу виконує роль Ліни Стар – харизматичної артистки та продюсерки талант-шоу «Мега голос». Співачка відзначає багатогранність своєї героїні: «Вона проходить шлях від закритої, недосяжної зірки до жінки, яка знову довіряє любові та своїм почуттям. Сподіваюсь, глядачі побачать у ній живу людину».

Зйомки проходять у Києві, а кінотеатральний реліз романтичної комедії «Голос серця» запланований на осінь-зиму 2026 року.

Нагадаємо, українська співачка Аліна Гросу, яка наразі проживає у США, стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку. Про це вона повідомила в instagram.

