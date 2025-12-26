Головна Скотч Шоу-біз
Секрети Різдва у Британії: стало відомо, які подарунки дарують у королівській родині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Королівська родина Британії дарує один одному дешеві та безглузді подарунки
фото із відкритих джерел

Традиції Сандрінгема дарувати дешеві і смішні подарунки 

Різдво у королівській родині Великої Британії завжди було часом не розкоші, а гумору. За часів правління Єлизавети II у Сандрінгемі діяло суворе правило: жодних дорогих чи пафосних презентів. Замість діамантів монархи обмінювалися дешевими та іронічними дрібничками. Як повідомляє «Главком» із посиланням на видання Mirror, до свого переїзду за кордон принц Гаррі був справжньою зіркою святкових вечорів. Саме його подарунки найбільше тішили королеву. Одного разу він вручив бабусі співаючу рибку, яка так сподобалася Єлизаветі II, що вона з гордістю виставила її у замку Балморал (цей момент навіть відтворили у серіалі «Корона»).

Іншим легендарним подарунком від Гаррі стала шапочка для душу з іронічним написом «Ain't life ab***h» (щось на кшталт «Хіба життя не паскудне?»).

Принцеса Анна одного разу подарувала своєму братові (теперішньому королю Чарльзу III) шкіряний чохол на сидіння унітаза. Принц Вільям та Кейт Міддлтон підкололи самотнього на той час Гаррі, подарувавши йому набір «Вирости собі власну дівчину» (іграшка, що збільшується у воді).

Принцеса Маргарет відзначилася мінімалізмом, подарувавши Гаррі звичайну кулькову ручку з гумовою рибкою.

За німецькою традицією, родина обмінюється подарунками у Святвечір. Гості прибувають до Сандрінгема суворо за ієрархією: спочатку молодші члени родини, а останніми – найбільш високопоставлені особи. Перед офіційним обміном подарунками всі насолоджуються напоєм, який королівські експерти жартома називають «смертельно небезпечним мартіні». Головний секрет успіху на королівському Різдві – змусити королеву сміятися. Як зазначає експертка Кеті Ніколл, будь-яка іронічна річ, зроблена своїми руками або куплена за копійки, цінувалася набагато вище за золото.

До слова, над Львовом у четвер, 25 грудня, в небі з’явилося рідкісне природне явище – сонячне гало. Явище виникає через заломлення та відбиття сонячного світла в крижаних кристалах, що перебувають в атмосфері.

