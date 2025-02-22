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Американська письменниця заявила, що Маск є батьком її дитини та подала на мільярдера до суду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Сент-Клер заявила в соціальних мережах, що її п’ятимісячний син народився від Ілона Маска
фото з відкритих джерел

Якщо суд доведе батьківство Маска – це буде його 13-а дитина

Американська письменниця та блогерка Ешлі Сент-Клер подала до суду на мільярдера Ілона Маска, щоб офіційно його визнати батьком своєї дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Unilad.

Якщо суд доведе батьківство Маска – це буде його 13-а дитина.

Зазначається, що минулого тижня 26-річна жінка заявила в соціальних мережах, що її п’ятимісячний син народився від найбагатшої людини світу, і 21 лютого подала клопотання про одноосібну опіку до Верховного суду Нью-Йорка.

Сент-Клер наполягає на генетичному тесті.

У клопотанні поданому до суду, жінка пояснює, що у пари почалися романтичні стосунки приблизно в травні 2023 року, а дитину було зачато у січні минулого року. Після народження RSC Сент-Клер розповідає, як вона надіслала Маску фотографію її та її новонародженої дитини, на яку, як вона стверджувала, він відповів: «Я з нетерпінням чекаю побачити вас і нього на цих вихідних».

Маск поки цю ситуацію не коментував.

Нагадаємо, раніше іноземні видання повідомляли, що очільник Tesla та SpaceX, власник мережі Х, мільярдер Ілон Маск «масово пропонує» свою сперму жінкам, якщо вони згодні народити дитину від нього. 

А нещодавно син Ілона Маска здивував Трампа поведінкою у Білому домі.

Чотирирічний син Маска витер у знаменитий президентський стіл Дональда Трампа соплі.

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Теги: Ілон Маск жінка дитина письменниця суд батько

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