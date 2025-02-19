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Спільне інтерв'ю Трампа і Маска: головні заяви

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Спільне інтерв'ю Трампа і Маска: головні заяви
Маск під час спільного інтерв'ю з Трампом розкритикував адміністрацію експрезидента Джо Байдена
фото: скріншот з відео

Протягом інтерв’ю Трамп неодноразово відзначав розум Маска та його досягнення в технологічній сфері

Президент США Дональд Трамп разом з американським мільярдером Ілоном Маском, який є його радником і головою новоствореного Департаменту урядової ефективності (Doge), дали спільне інтерв’ю телеканалу Fox News. Головні тези з інтерв'ю наводить «Главком».

Маск про підтримку Трампа

Маск заявив, що у будь-якому разі підтримав би Трампа на виборах 2024 року, однак замах на політика влітку в Батлері, штат Пенсильванія, лише зміцнив його рішучість.

«Ну, я все одно збирався це зробити, але це була подія, що прискорила і пришвидшила цей процес», – сказав Маск.

Маск відреагував на критику щодо Doge

Ілон Маск відреагував на критику, яка посилилася після створення адміністрацією Дональда Трампа Департаменту урядової ефективності. Президент заявляв, що це відомство співпрацюватиме з Білим домом і адміністративно-бюджетним управлінням для проведення масштабних реформ, спрямованих на усунення надмірної бюрократії в уряді.

Під час інтерв’ю на Fox News ведучий Шон Ханніті навів низку звинувачень від представників Демократичної партії, зокрема заяви про нібито незаконну діяльність Doge та загрозу конституційній стабільності США.

«Чому вони так реагують? Якщо бюрократія бореться з волею народу і заважає президенту реалізувати те, чого хочуть люди, тоді ми живемо в бюрократії, а не в демократії», – сказав Маск.

Мільярдер наголосив, що єдина мета Doge – «повернути владу народу через президента». Крім того, він розкритикував адміністрацію експрезидента Джо Байдена, звинувативши її у некомпетентності та маніпуляціях щодо перерозподілу бюджетних коштів.

Трамп вважає, що Маск знайде $1 трлн завдяки Doge

Трамп висловив упевненість, що Маску вдасться заощадити для федерального бюджету один трильйон доларів. 17 лютого представники Doge заявили, що лише за останній місяць їм вдалося скоротити витрати на $55 млрд, зокрема завдяки перегляду контрактів, скасуванню грантів, звільненню посадовців і реформуванню урядових програм.

Найбільша економія, як зазначалося, була досягнута після припинення діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що дозволило зменшити витрати на 6,5 мільярда доларів.

Сам Маск наголосив, що його мета – знайти шляхи економії трильйона доларів та скоротити дефіцит федерального бюджету.

За що Трамп хвалить Маска

Протягом інтерв’ю Трамп неодноразово відзначав розум Маска та його досягнення в технологічній сфері. Зокрема, він висловив захоплення космічними розробками SpaceX, наголосивши, що жодна інша країна, включаючи Росію та Китай, не має технологій, які могли б з цим зрівнятися.

Трамп також назвав Маска «ключовою фігурою» у реалізації десятків указів, підписаних після вступу на посаду, підкресливши, що він працює разом зі «100 геніями» в Doge, щоб реалізувати свій план.

Нагадаємо, 11 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, який зобов'язує чиновників відомств розробити плани масштабних скорочень федеральної робочої сили, а також розширює повноваження мільярдера Ілона Маска і його команди затверджувати, яких службовців наймати.

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск президент США інтерв'ю

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