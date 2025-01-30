У Сумах «Шахед» влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч

У Сумах «Шахед» влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: горить станція нафтопроводу «Дружба», «Шахтар» програв «Боруссії» та попрощався з Лігою чемпіонів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 січня, щоб ви були в курсі подій:

У Сумах «Шахед» влучив у житловий будинок, серед постраждалих дитина

В ніч з 29 на 30 січня російські окупанти атакували Україну дронами, в тому числі місто Суми. Внаслідок ворожої атаки дрон влучив у житловий будинок. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артема Кобзар.

«Знову приліт. Приліт «Шахеда» по багатоквартирному будинку. Виламали стіни, жінка кричить «допоможіть», швидка на місці», – сказав він.

Кобзар додав, що ДСНС вже працюють на місці.

Кобзар додав, що о 9 ранку у Сумах буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Пізніше Сумська міська рада повідомила, що інформація щодо загибелі людини не підтвердилась, але є четверо постраждалих, серед яких 7-річна дитина та 18-річний юнак (він у важкому стані). Усіх шпиталізували.

О 03:29 в Нацполіції повідомили про сім поранених мешканців десятиповерхового житлового будинку.

БпЛА атакували Брянську область: горить станція нафтопроводу «Дружба»

У ніч проти четверга, 30 січня, Брянську область РФ атакували БПЛА. Як повідомляють російські пабліки, їхньою ціллю була розподільча станція нафтопроводу «Дружба» поблизу міста Новозибков.

Як пишуть російські ЗМІ, у небі над містом було чутно гучні вибухи. Після цього почалося займання в одному з районів. Заграву бачили з боку селищ Мамай та Замішево.

Зазначається, що нафтоперекачувальна станція «Новозибков» є частиною магістрального нафтопроводу «Дружба», який забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи. Ділянка у Брянській області – останній пункт прокачування перед кордоном з Україною. «Дружба» відіграє ключову роль у забезпеченні поставок нафти на білоруські НПЗ і транзиту в Європу. Через станцію проходить понад 33 мільйони тонн нафти на рік.

«Шахтар» програв «Боруссії» та попрощався з Лігою чемпіонів

«Шахтар» фінішував поза зоною стикових матчів плейоф у Лізі чемпіонів 2024/25, на виїзді зазнавши поразки від дортмундської «Боруссії» – 1:3.

Матч від початку склався на користь господарів, які проводили свій перший поєдинок Ліги чемпіонів після звільнення головного тренера Нурі Шахіна.

До 17-ї хвилини матчу рахунок залишався рівним, коли Серу Ґірассі спрямував м'яч у ворота після удару від партнера – 1:0.

До перерви Ґірассі оформив дубль, вийшовши на ударну позицію в штрафному «Шахтаря» і спрямувавши м'яч повз Дмитра Різника.

Відіграти один гол донеччанам вдалося після перерви.

Фінальний рахунок на користь Дортмунда встановив захисник Рамі Бенсебаїні – технічно перекинув Різника після обіграшу з партнером.

Маска номіновано на Нобелівську премію миру

Мільярдера Ілона Маска висунунуто на Нобелівську премію миру за внесок у захист свободи слова та прав людини. Про це повідомив депутат Європарламенту від Словенії Бранко Грімс, який і подав заявку на висунення кандидатури бізнесмена.

«Пропозиція про те, щоб Ілон Маск за свою постійну підтримку фундаментального права людини на свободу слова, а тим самим і миру, отримав Нобелівську премію миру за 2025 рік, була успішно подана сьогодні. Щира подяка всім співавторам і всім, хто допоміг із цим», – зазначив Грімс.

Meta виплатить Трампу $25 млн – CNN

У середу, 29 січня, президент США Дональд Трамп підписав мирову угоду з Meta. Згідно з угодою, компанія виплатить близько $25 млн. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що $22 млн доларів підуть у фонд для майбутньої президентської бібліотеки Трампа, а решта суми – на гонорари адвокатам та іншим позивачам.

Як уточнює видання, угоду було укладено після того, як Марк Цукерберг намагався увійти в довіру до Трампа після його перемоги на виборах 2024 року.

Зокрема, бізнесмен пожертвував $1 млн на інавгурацію нового президента, а потім був присутній на ній разом із членами Кабінету міністрів. Також Цукерберг пом'якшив нові правила модерації контенту у Facebook, Instagram і Threads, відмовившись від партнерства зі сторонніми групами з перевірки фактів.

Трамп подав позов проти Meta після того, як соцмережа призупинила дію його облікового запису у зв'язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року.