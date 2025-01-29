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«Це огидно». Шольц розкритикував Маска через підтримку правих партій в Європі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Це огидно». Шольц розкритикував Маска через підтримку правих партій в Європі
Шольц заявив, що Маск «втручається на користь правих політиків по всій Європі»
фото з відкритих джерел

Уряд Німеччини звинуватив Маска у спробах вплинути на виборчу кампанію в країні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою на адресу Ілона Маска через підтримку американським мільярдером правих партій в Європейському Союзі. Про це пише Reuters.

Шольц зазначив, що Маск «втручається на користь правих політиків по всій Європі».

«І це дійсно огидно, і це не добре для демократичного розвитку в усьому Європейському Союзі», – додав він.

Нагадаємо, у грудні Маск назвав Шольца бовдуром та лайном. Через те, що канцлер розкритикував Маска через підтримку ультраправих у Німеччині. А після розвалу правлячої німецької коаліції, яку очолював Шольц, назвав його «дурнем».

Після цього уряд Німеччини звинуватив мільярдера Ілона Маска у спробах вплинути на виборчу кампанію в країні, зокрема через його підтримку ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Підставою для цього стали публікації мільярдера в соцмережі під хештегом «Х» та стаття на підтримку антиміграційної та антимусульманської позиції AfD.

Додамо, що Маск нещодавно опублікував статтю у виданні Welt am Sonntag, в якій висловив думку, що Німеччина перебуває на межі економічного та культурного краху. Мільярдер став на захист AfD, заперечуючи звинувачення у радикалізмі, і похвалив підхід партії до економічної політики, включно з регулюванням та податковою системою.

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Теги: Ілон Маск Олаф Шольц Німеччина партії вибори

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