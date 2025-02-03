В одній з європейськийх країн обвалилися продажі Tesla на 63%

Загалом у 2024 році кількість реєстрацій Tesla в ЄС зменшилася на 13%

Tesla відстає від загальних ринкових тенденцій

У січні 2025 року компанія Tesla зіткнулася з різким спадом реєстрацій своїх автомобілів у Франції, яка є другим за величиною ринком електромобілів у ЄС. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними французької асоціації La Plateforme Automobile, у країні було зареєстровано лише 1 141 автомобіль Tesla – найнижчий показник із серпня 2022 року. У порівнянні з груднем 2024 року це означає зниження на 63%.

Ці результати свідчать, що Tesla відстає від ринкових тенденцій: загальні продажі автомобілів у Франції скоротилися на 6,2%, а реалізація електромобілів впала лише на 0,5%.

Зазначається, що останнім часом генеральний директор Tesla Ілон Маск активно втручається в політичні процеси в Європі, проте наразі незрозуміло, чи вплинуло це на попит на продукцію компанії.

Загалом у 2024 році кількість реєстрацій Tesla в ЄС зменшилася на 13%, і значну частину цього падіння зафіксовано в Німеччині. Компанія стикається з проблемами на німецькому ринку через застарілий модельний ряд, посилення конкуренції та скасування державних субсидій наприкінці 2023 року. Як наслідок, у 2024 році продажі Tesla в Німеччині знизилися на 41%, тоді як загальний обсяг реалізації електромобілів скоротився на 27%.

Нагадаємо, електромобіль Tesla Model Y 2025 надійшов у виробництво. 14 січня кросовер почали збирати на європейській гігафабриці у передмісті Берліна.

До слова, у Берліні на заводі електроавтомобілів Tesla, який належить мільярдеру та соратнику чинного президента США Трампа Ілону Маску, активісти спроєктували зображення його скандального жесту.