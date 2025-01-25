Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Трампа відмовила Маску в офісі в центрі Білого дому

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Трампа відмовила Маску в офісі в центрі Білого дому
Дональда Трампа запитали, чи отримає Ілон Маск офіс у Західному крилі, він відповів негативно
фото: Reuters

Попри бажання Маска мати кабінет біля Овального кабінету, керівництво Doge базуватиметься у виконавчому офісі Ейзенхауера

Ілон Маск прагнув отримати офіс у Західному крилі Білого дому, але адміністрація президента США вирішила розмістити новостворений Департамент ефективності державного управління (Doge) у будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера. Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що рішення ухвалила Сьюзі Вайлз, яка очолює адміністрацію Дональда Трампа. Вона відхилила прохання Маска про постійний офіс у Західному крилі, наголосивши, що не підтримує людей, які воліють працювати самостійно або прагнуть стати зірками.

Попри бажання Маска мати кабінет біля Овального кабінету, керівництво Doge базуватиметься у виконавчому офісі Ейзенхауера, що розташований за кілька хвилин ходьби від основної будівлі Білого дому. На запитання, чи отримає Маск офіс у Західному крилі, Дональд Трамп відповів категорично:

«Ні. Він отримає офіс приблизно для 20 людей, яких ми наймемо, щоб переконатися, що ця (економія) буде реалізована».

Зауважимо, що Департамент ефективності державного управління був створений в адміністрації Трампа з метою скорочення державних витрат. Спочатку партнером Маска у цьому проєкті мав стати республіканець Вівек Рамасвамі, однак, за інформацією Washington Post, він вирішив не брати участі в роботі Doge.

Раніше The New York Times повідомляла, що Маск отримає офіс поруч із Трампом.

До слова, американський підприємець Ілон Маск обговорює з союзниками усунення британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це пише газета The Financial Times. За даними видання, для цього бізнесмен хоче залучити альтернативні політичні рухи, зокрема праву партію Найджела Фаража Reform UK.

Як повідомлялося, Ілон Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський закликав світ консолідувати весь міжнародний тиск на Москву
Зеленський висловив співчуття Азербайджану та згадав про катастрофу MH17
27 грудня, 2024, 18:42
Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено
Трамп послабив риторику щодо своїх передвиборчих обіцянок – The Hill
30 грудня, 2024, 07:44
Підозрюваний в стрілянині у Чорногорії вистрелив собі в голову та помер
Вибух біля вежі Трампа та стрілянина в Чорногорії: головне за ніч
2 сiчня, 06:49
Підозрюваний Джаббар використовував розумні окуляри Meta перед атакою
Теракт у Новому Орлеані: стало відомо, який «розумний» аксесуар використовував нападник
6 сiчня, 11:31
Пожежа вже охопила понад 90 км²
Лос-Анджелесом пройшовся вогняний торнадо (відео)
12 сiчня, 06:43
Головні новини ночі проти 14 січня
Удар по Часовому Яру, вибухи в Брянську та Тульській області, санкції проти фінсектору РФ: головне за ніч
14 сiчня, 05:55
Трамп підпише низку важливих паперів у перші дні офіційного другого строку на посаді
Чого чекати від президента Трампа у його перший робочий день: прогноз
17 сiчня, 08:28
Президент США Дональд Трамп, генеральний директор OpenAI Сем Альтман, гендиректор SoftBank Масаесі Сон і голова правління Oracle Ларрі Еллісон
Трамп анонсував масштабний проєкт для розвитку штучного інтелекту
22 сiчня, 05:13
Американський президент розглядає різні варіанти припинення війни в Україні
Трамп не виключає купівлю зброї для України за російські заморожені активи
Вчора, 22:03

Політика

Суд відмовився залишити президента Південної Кореї під вартою
Суд відмовився залишити президента Південної Кореї під вартою
Президент США провів напружену розмову з прем'єром Данії щодо Гренландії
Президент США провів напружену розмову з прем'єром Данії щодо Гренландії
Адміністрація Трампа відмовила Маску в офісі в центрі Білого дому
Адміністрація Трампа відмовила Маску в офісі в центрі Білого дому
Міністерство внутрішніх справ США повідомило про перейменування Мексиканської затоки
Міністерство внутрішніх справ США повідомило про перейменування Мексиканської затоки
Трамп не виключає купівлю зброї для України за російські заморожені активи
Трамп не виключає купівлю зброї для України за російські заморожені активи
Путін пояснив, що йому заважає сісти за стіл переговорів
Путін пояснив, що йому заважає сісти за стіл переговорів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
71K
Українці масово скуповують житло в одній із сусідніх країн
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
40K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
17K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Надто дорого: румунські фермери відмовляються від вирощування традиційного овоча

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua