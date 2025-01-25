Адміністрація Трампа відмовила Маску в офісі в центрі Білого дому

Дональда Трампа запитали, чи отримає Ілон Маск офіс у Західному крилі, він відповів негативно

Попри бажання Маска мати кабінет біля Овального кабінету, керівництво Doge базуватиметься у виконавчому офісі Ейзенхауера

Ілон Маск прагнув отримати офіс у Західному крилі Білого дому, але адміністрація президента США вирішила розмістити новостворений Департамент ефективності державного управління (Doge) у будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера. Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що рішення ухвалила Сьюзі Вайлз, яка очолює адміністрацію Дональда Трампа. Вона відхилила прохання Маска про постійний офіс у Західному крилі, наголосивши, що не підтримує людей, які воліють працювати самостійно або прагнуть стати зірками.

Попри бажання Маска мати кабінет біля Овального кабінету, керівництво Doge базуватиметься у виконавчому офісі Ейзенхауера, що розташований за кілька хвилин ходьби від основної будівлі Білого дому. На запитання, чи отримає Маск офіс у Західному крилі, Дональд Трамп відповів категорично:

«Ні. Він отримає офіс приблизно для 20 людей, яких ми наймемо, щоб переконатися, що ця (економія) буде реалізована».

Зауважимо, що Департамент ефективності державного управління був створений в адміністрації Трампа з метою скорочення державних витрат. Спочатку партнером Маска у цьому проєкті мав стати республіканець Вівек Рамасвамі, однак, за інформацією Washington Post, він вирішив не брати участі в роботі Doge.

Раніше The New York Times повідомляла, що Маск отримає офіс поруч із Трампом.

До слова, американський підприємець Ілон Маск обговорює з союзниками усунення британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це пише газета The Financial Times. За даними видання, для цього бізнесмен хоче залучити альтернативні політичні рухи, зокрема праву партію Найджела Фаража Reform UK.

Як повідомлялося, Ілон Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.